Non si ferma all'alt e si tuffa in Arno: in manette un 27enne a Pisa

Le ha provate tutte per sfuggire ai carabinieri, ma alla fine un italiano di 27 anni, con precedenti penali, è stato arrestato la notte scorsa a Pisa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Verso l’una i militari hanno notato il 27enne procedere a forte velocità; davanti all’alt dei carabinieri il giovane ha accelerato per fuggire e dopo una serie di manovre spericolate ha speronato la pattuglia nei pressi dell'argine dell'Arno. A quel punto ha abbandonato l'auto e si è gettato nel fiume scomparendo alla vista dei carabinieri, che hanno contattato i vigili del fuoco per le ricerche.

Il giovane, però, era riuscito a far perdere le proprie tracce solo temporaneamente, perché è stato notato in strada vicino a un centro commerciale: scoperto, ha tentato di reagire scagliandosi contro i militari con un carrello della spesa. Alla fine, è stato bloccato, arrestato e successivamente trasferito in ospedale per un principio di assideramento. Il 27enne, infine, è stato denunciato per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Anche per due militari sono state necessarie cure in ospedale in seguito alla colluttazione con il fuggitivo.