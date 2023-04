Controlli stradali dei carabinieri di Pisa: due denunce

Nell’ambito del controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Pisa in occasione del weekend pasquale, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un automobilista che ha esibito una patente di guida estera falsa. Inoltre, i carabinieri pisani hanno denunciato anche un altro automobilista per guida senza patente perché mai conseguita. La vettura è risultata pure non coperta da assicurazione obbligatoria, senza contare negli ultimi due anni l'uomo era già stato fermato e denunciato proprio perché era stato trovato al volante senza avere la patente