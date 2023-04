Donazioni di organi, due città toscane tra le più generose d'Italia

Tra i posti più generosi per la donazione di organi troviamo due città toscane. Livorno e Firenze sono state certificate dal Centro Nazionale Trapianti durante l'ultima edizione dell'Indice del Dono. Tra le grandi città sopra i 100mila abitanti Livorno è seconda in Italia, Firenze è ottava, ma grandi novità arrivano anche da piccoli comuni come Capraia Isola.

I valori sono stati pubblicati in vista di domenica 16 aprile, Giornata Nazionale della donazione degli organi. Il Centro nazionale trapianti ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. Da ciò è nato un indice che tiene conto della percentuale dei consensi, delle astensioni e dei documenti emessi.

Livorno ha un indice di dono di 67,69/100, il tasso di consensi è del 77% mentre l'astensione è del 36,8%. Firenze guadagna due posti rispetto all'anno precedente e si piazza all'ottavo posto.

Se si considerano i comuni medio-grandi, ovvero tra 30 e 100mila abitanti, nella top ten italiana c'è Camaiore sesta e Sesto Fiorentino nona.

La sorpresa arriva da Capraia Isola, dove l'indice di dono è 86,28/100, con una percentuale di consensi del 91,7%.

La Toscana in generale è 6° tra le regioni italiane, con un indice del dono di 61,52/100 (consensi alla donazione: 73,4%), sopra la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%).