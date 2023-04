Eletta a Empoli la nuova segreteria di Cgil Toscana

Oggi al circolo di Avane, ad Empoli, l’assemblea generale di Cgil Toscana ha eletto la nuova segreteria di Cgil Toscana (alla presenza di Luigi Giove della segreteria di Cgil nazionale): entrano Fabio Berni (fino a gennaio scorso segretario generale di Filctem Cgil Toscana), Paola Galgani (segretaria generale di Cgil Firenze) e Paolo Gozzani (già segretario generale di Cgil Massa Carrara e poi responsabile del Dipartimento organizzazione Cgil Toscana), che affiancheranno la confermata Gessica Beneforti sotto la guida del segretario generale Rossano Rossi. Concludono il loro percorso in segreteria, ringraziati dall’assemblea per l’attività svolta, Maurizio Brotini e Claudio Guggiari.

L’assemblea ha eletto anche, come suo nuovo presidente, Manuele Marigolli, già presidente di Caaf Cgil Toscana, membro della segreteria di Cgil Toscana, segretario generale di Cgil Prato.

Ha detto Rossano Rossi: “La composizione della nuova segreteria rappresenta l’esigenza di impostare come metodo il gioco di squadra, in vista delle tante sfide che ci attendono. Si apre un periodo molto importante che, passando per le assemblee nei luoghi di lavoro e le celebrazioni di 25 aprile e Primo Maggio, ci porterà alla manifestazione unitaria del 6 maggio per cambiare le scelte politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali del Governo: in quella occasione in tantissimi e tantissime dalla Toscana saremo in piazza a Bologna”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa