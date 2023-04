Aquiloni in volo sulla Rocca e fiori in piazza: una domenica a San Miniato

La 53^ Festa degli Aquiloni e la 27^ Mostra Mercato dei Fiori animeranno tutta domenica 16 aprile in centro storico, col seguente programma: dalle prime ore del mattino – confidando nel vento – volo degli aquiloni e omaggio a tutti i partecipanti; dalle 9 alle 20 in piazza del Seminario e del Popolo si entra invece nel vivo della giornata di festa.

Dalle 9 ai Loggiati di San Domenico inoltre via al Mercatale, mercato e degustazione dei prodotti del territorio grazie all’associazione Mercato della Terra (in collaborazione con l’Associazione Tartufai); alle 15.30, invece, dal conservatorio di Santa Chiara l’attesa uscita del corteo storico con personaggi nati o vissuti a San Miniato e la partecipazione straordinaria della compagnia di Porta Fiorentina del Palio del Cerro di Cerreto Guidi; da Matilde di Canossa a Pier delle Vigne, da Costanza d’Altavilla a Federico II di Svevia, da Franco Sacchetti a Lodovico Cardi detto “Il Cigoli”, da Maria Maddalena d’Austria fino a Napoleone, ecco alcuni dei personaggi che a vario titolo sono legati a San Miniato e che nella Città della Rocca hanno lasciato un segno indelebile.

Alle 17 in piazza Duomo sarà invece possibile assistere al lancio di tre mongolfiere portatrici di messaggi di pace; alle 17.30 a Palazzo Roffia, sarà il turno della premiazione degli aquiloni caratteristici e dell’asta degli aquiloni dipinti.

Nell’occasione nelle vesti di battitore d’asta ci sarà Roberto Milani, che batterà all’asta opere realizzate da artisti di chiara fama, con la collaborazione del curatore d’arte Filippo Lotti e del Comitato Manifestazioni Popolari.

Le opere in questione saranno in esposizione fino al 22 aprile nei locali ex Shalom di via IV Novembre numero 22 (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). E in occasione di questa giornata di festa San Miniato si trasformerà anche in un borgo fiorito: case, negozi, piazze e strade saranno adornate con composizioni floreali.

Cittadini e commercianti del centro storico sono invitati a decorare porte, finestre e balconi delle proprie abitazioni e attività. A seguire una commissione decreterà la composizione più bella che si aggiudicherà un premio.

L’iniziativa si avvale della regia di San Miniato Promozione, Pro Loco, Comitato Manifestazioni Popolari, Mercato della Terra e agenzia di servizi per l’arte Fuoriluogo, col patrocinio di Comune di San Miniato, Terre di Pisa, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. In caso di pioggia la festa degli aquiloni sarà posticipata a domenica 23 aprile. Ecco le dichiarazioni degli intervenuti alla conferenza stampa tenutasi martedì 11 aprile nella Sala delle Sette Virtù, nel municipio di San Miniato:

Simone Giglioli (sindaco di San Miniato): “La festa degli aquiloni è una tradizione cinquantennale del nostro centro storico, uno degli appuntamenti più attesi che apre la stagione primaverile ed estiva dei grandi eventi di San Miniato. Insieme a questo torna anche il borgo dei fiori, un'esperienza unica che colora le nostre piazze e rende il nostro centro storico sempre più attrattivo”.

Marzio Gabbanini (presidente Fondazione SMP): “Complimenti a chi porta avanti manifestazioni di questo livello da così tanto tempo e in maniera disinteressata. Fondazione San Miniato Promozione è sempre a disposizione di chi si vuole impegnare per la nostra città e devo dire che quando collaboriamo i risultati si vedono”.

Nicoletta Corsi (presidente Pro Loco San Miniato): “Ricordo ancora la prima edizione, quando vidi uscire in maschera i personaggi di Federico II, Pier delle Vigne e Matilde di Canossa. La Pro Loco – quasi sessant’anni dopo l’idea di Dilvo Lotti – continua a dare il proprio sostegno per far conoscere la storia di San Miniato”.

Elia Mannucci (Comitato Manifestazioni Popolari): “ Questa festa si è evoluta in oltre 50 anni ma è sempre rimasta fedele a se stessa, tanto che più volte fuori Regione mi hanno chiesto della festa degli aquiloni: è diventata un brand che porta San Miniato in giro per l’Italia”.

Matteo Pieri (presidente ass.Mercato della Terra): “Siamo felici di partecipare e di far conoscere i nostri prodotti, stavolta insieme ai tartufai, coi quali condividiamo la missione di salvaguardare il nostro territorio. Domenica oltretutto presenteremo un patto di comunità sull’educazione alimentare insieme a due istituti sanminiatesi e all’amministrazione comunale”.

Filippo Lotti (curatore Mostra degli Aquiloni dipinti): “Il 10% della somma incassata dalla vendita all’asta degli aquiloni dipinti da artisti professionisti sarà devoluta a Casa Verde. E sarà possibile acquistare anche una loro opera. La presenza di Roberto Milani è un valore aggiunto, l'avevo posta come condizione essenziale per poter dare il mio contributo”.

Roberto Milani (battitore asta degli aquiloni dipinti): “Dobbiamo ringraziare i tanti artisti che mettono a disposizione opere gratuitamente, che poi ci consentono di fare donazioni in beneficenza. La nostra iniziativa nasce anche come forma di avvicinamento all’arte. Voglio ringraziare infine San Miniato Promozione per l’impegno che ci mette”.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione