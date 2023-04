È morto il padre di don Paolo Brogi, funerali a Dogana

Una notizia ferale per la comunità religiosa di Montelupo e Castelfiorentino. È morto Vittorio Brogi, padre di don Paolo, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista a Montelupo Fiorentino, noto per essere stato per quasi 10 anni segretario del Cardinale di Firenze, Giuseppe Betori. Le condizioni di salute di Vittorio Brogi non erano delle migliori ma ieri il peggioramento improvviso ha portato purtroppo alla scomparsa. Il funerale si svolgerà nella chiesa di Santa Maria a Dogana (Castelfiorentino) alle ore 9.30.