Un 35enne algerino è stato denunciato per furto aggravato, dopo essere stato sorpreso la notte scorsa dalla polizia di Firenze con uno zaino che aveva appena rubato su un'auto parcheggiata, in via Ponte Sospeso. Gli agenti hanno individuato l'auto con il finestrino spaccato, così da restituire la refurtiva al proprietario.

Fonte: Ufficio Stampa