Se la spaccata in un negozio kebab è andata male per i ladri, il colpo in villa in viale Michelangelo accaduto nel weekend di Pasqua ha fruttato almeno 200mila euro. Lo segnala la polizia su denuncia dei proprietari che sono tornati ieri e hanno scoperto la razzia di gioielli e oggetti preziosi. I malviventi sarebbero entrati sfondando la finestra di un bagno al piano terra.