Il giornalista Massimo Nava presenta il suo libro negli studi di Montanelli

Anteprima in Toscana giovedi 13 aprile ore 18 alla Fondazione Montanelli Bassi per il nuovo libro "Quella sera in galleria" con relativa presentazione del lavoro scritto da Massimo Nava.

Il giornalista editorialista del Corriere della Sera, torna negli studi di Indro Montanelli a Fucecchio per raccontare come nacque il celebre quotidiano.

Nava oltre che editorialista giornalista e scrittore è anche opinionista nei principali talk show delle televisioni nazionali. E' stato corrispondente di guerra per lunghi anni per il quotidiano milanese e inviato anche a Parigi, ha scritto numerosi libri.

La tappa di Fucecchio rappresenta la prima in Toscana di una serie di altre presentazioni che si susseguiranno lungo la penisola. L'ingresso per l'appuntamento fucecchiese è libero e gratuito, sarà presente l'autore.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi