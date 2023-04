I Soliti Idioti tornano in tour, tappa a Firenze e alla Versiliana

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, arrivano a Firenze con I Soliti Idioti - Il Ritorno, il tour teatrale che farà tappa il 12 aprile al Tuscany Hall.

Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, I Soliti Idioti - Il Ritorno riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature.

Al termine della tournée primaverile, I Soliti Idioti proseguiranno con I Soliti Idioti - Il Ritorno - Fiodena Summer Tour, prodotto da Vertigo e in partenza da Verona il 29 giugno al Teatro Romano.

Lo spettacolo li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano (Verona, 29 giugno 2023), al Ferrara Summer Festival (Ferrara, 13 luglio 2023), al Flowers Festival (Torino, 15 luglio 2023), al Sotto il Vulcano Fest - Anfiteatro Falcone Borsellino (Zafferana Etnea, CT, 22 luglio 2023), al Balena Fest (Genova, 30 luglio 2023) a La Versiliana (Marina di Pietrasanta, LU, 6 agosto 2023), all’Arena della Regina (Cattolica, 17 agosto 2023), all’Arena Gigli (Porto Recanati, MC, 18 agosto 2023) e a Nottinarena (Lignano Sabbiadoro, UD, 19 agosto 2023).

I biglietti per le date estive sono disponibili QUI e su circuiti autorizzati, mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le date di Firenze e Padova a questo link.

I PERSONAGGI DE I SOLITI IDIOTI

• I LITIGIOSI - I due personaggi, ogni volta che si incontrano, litigano e terminano ogni frase con “quando”, “dove” o "cosa".

• RUGGERO E GIANLUCA - Il padre, Ruggero, è un uomo rozzo, rude, autoritario e disonesto, mentre il figlio, Gianluca, è una persona colta, laureata, gentile ed ingenua. Il padre è molto duro nei suoi confronti e lo spinge a compiere azioni disoneste.

• JACKSON E JOHNSON - Due imprenditori vestiti come Charlot, famoso personaggio di Charlie Chaplin, che parlano con un forte accento inglese.

• IMMORALISTI - Una coppia benestante - Marialuce (Francesco Mandelli) e Giampietro (Fabrizio Biggio) - si imbatte sempre in persone di strati sociali minori e Marialuce si blocca imbarazzata.

• MAMMA ESCO - Due ragazzini di nome Niccolò Santini (Francesco Mandelli) e Gigetto Tagliarocca (Fabrizio Biggio) escono di casa affermando di fare azioni spesso illegali, disoneste e sbagliate.

• GISELLA E SEBASTIANO - Una dipendente pubblica di nome Gisella (Fabrizio Biggio) lavora presso diversi servizi (posta, banca ecc…) e inganna il povero Sebastiano (Francesco Mandelli), che viene raggirato di volta in volta dalla donna nei modi più strani.

• IL MAFIOSO - Il signor Totò Gruppusu (Francesco Mandelli) è un uomo che cerca di “disintossicarsi” dall’ “essere mafioso”, inteso come metafora del vizio del fumo. La notte viene posseduto da uno spirito e inizia a ripetere frasi anti-siciliane in dialetto veneto.

• I PRETI - Due uomini di chiesa - Padre Boi (Fabrizio Biggio) e Padre Giorgio (Francesco Mandelli) - operano in Vaticano e mostrano a diverse persone, tra cui il Papa, i modi più assurdi per attrarre i fedeli alla Chiesa.

• I TAMARRI - Due ragazzi milanesi - Patrick (Fabrizio Biggio) e Alexio (Francesco Mandelli) - affrontano temi adolescenziali, commentandoli con il loro ristretto lessico fatto di sole quattro parole, peraltro scurrili e simil-blasfeme.

• GLI OMOSESSUALI - Una coppia gay è convinta che la parola omosessuale dia fastidio alle persone, inizia quindi a ripeterla ad alta voce.