Il cardinal Simoni affianca il Papa nella benedizione Urbi et Orbi

Nel giorno di Pasqua, il più importante della cristianità, il cardinale Ernest Simoni - Arcidiocesi di Firenze - si è recato in Vaticano dove è stato invitato a partecipare ai solenni riti assistendo nella Basilica di San Pietro alla santa messa durante la veglia di Pasqua celebrata dal Pontefice e la celebrazione eucaristica nel giorno di Pasqua in Piazza San Pietro.



Il Porporato ha poi accompagnato il Santo Padre Francesco sul balcone della loggia centrale della Basilica di San Pietro per il tradizionale messaggio di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi alla città e al mondo impartita dal Papa.



Un grande onore per il 94enne Cardinale di origine albanese, residente ormai da sette anni nell'Arcidiocesi di Firenze, poter accompagnare il Papa sul balcone di San Pietro, il più conosciuto al mondo. Tanta la commozione dei fedeli, connazionali e non solo, che hanno seguito padre Ernest da tutto il mondo, nel vedere l'anziano sacerdote albanese, condannato lo scorso secolo più volte a morte dal regime ateo comunista albanese, perseguitato e costretto per quasi 30 anni di ingiusta detenzione, rivestito nel 2016 della Porpora Cardinalizia per volere di Papa Francesco che lo ha definito "martire vivente".