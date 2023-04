Il teatro a Fucecchio è fatto di Universi Solidali

Dopo il successo della stagione di prosa che si è appena conclusa, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, con la sua natura multidisciplinare, prosegue le attività formative con i ragazzi dai 4 ai 25 anni, suddivisi per varie fasce di età, che presenteranno l’esito del lavoro finale dei laboratori il prossimo 29 aprile.

Particolarmente significativo è US - #UniversiSolidali, un progetto che vede il Teatrino dei Fondi in prima linea sul tema dell’inclusione, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd. Un gruppo misto di giovani, disabili e normodotati, si confrontano sul palcoscenico, tra teatro, musica e danza, all’insegna della creatività. Tutti i ragazzi, dai 12 anni in su, sono invitati a intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro in un clima di collaborazione e condivisione. Il percorso prevede contemporaneamente incontri nelle scuole secondarie di primo grado del Comune di Fucecchio, dove gli studenti stanno prendendo confidenza con il teatro.

"Anche questo bellissimo progetto – commenta il sindaco Alessio Spinelli – ci conferma che avvicinarsi al teatro non è semplicemente un bel modo di trascorrere del tempo libero. Il teatro è crescita culturale, è confrontarsi con se stessi, misurarsi su temi importanti come la disabilità, l'inclusione sociale, la pace, l'uguaglianza e i valori della Costituzione. E' insomma uno strumento di crescita individuale e di tutta la società. Per questo motivo, a 9 anni di distanza, sottolineo ancora con orgoglio che il mio primo atto da sindaco è stata l'inaugurazione del Nuovo Teatro Pacini".

La stagione teatrale appena conclusa, infatti, è la nona edizione Sipario Blu, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con una programmazione di indiscussa qualità artistica e culturale, che ha visto protagonisti personalità del calibro di Daniel Pennac, Veronica Pivetti, Cirilli, Rosario Lisma, Anna Bonaiuto, Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli.

Una serie di spettacoli che hanno ottenuto un ottimo riscontro, riportando i numeri degli spettatori al pre-pandemia, con oltre 5500 presenze tra cartellone di prosa, offerta per le scuole, eventi collaterali.

Nell’ambito della programmazione pensata per le scuole di ogni ordine e grado, il 20 aprile sarà l’ultimo appuntamento di Ambarabà, la scuola va a teatro.

Sul palcoscenico di Fucecchio debutterà Attention Please!, uno spettacolo, nato da un’idea di Enrico Falaschi nell’ambito di un progetto con il Comune di Fucecchio e con l’ANMIL, pensato per stimolare in modo ludico le giovani generazioni alla conoscenza dei temi legati alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro ed ancor più alla prevenzione.