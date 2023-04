In due sul monopattino e passano col rosso: multa a Livorno

Un 33enne alla guida di un monopattino elettrico e con un passeggero è stato visto dai carabinieri di Livorno in via Grande. Già questo comportamento era sanzionabile, ma non pago il trentenne è passato con il semaforo rosso. La pattuglia è intervenuta multando il trentenne per 217 euro.

Si ricorda che anche i monopattini elettrici sono soggetti alle norme del codice della strada e quando si è alla guida di un qualsiasi mezzo è sempre opportuno tenere comportamenti prudenti.