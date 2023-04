Italia-Francia Marittimo, primo avviso da oltre 77 milioni

Ha l’obiettivo di sostenere la coesione economica e sociale dello spazio transfrontaliero tra alcune Regioni di Italia e Francia bagnate dal Mediterraneo. Per presentare i progetti pubblico-privato di cooperazione transfrontaliera c’è tempo fino al prossimo 19 maggio.

È il primo dei 4 bandi previsti dal nuovo programma Ue Interreg 2021-2027 Italia-Francia Marittimo, di cui ha parlato stamani in una conferenza stampa nella sala Pegaso di piazza Duomo a Firenze il presidente Eugenio Giani assieme a Paolo Tedeschi, direttore della direzione regionale competitività territoriale, attrazione investimenti esteri e coordinamento delle Autorità di gestione dei fondi europei, e Filippo Giabbani, responsabile settore attività internazionali e attrazione investimenti ed Autorità di gestione del programma. Lanciato lo scorso febbraio a Bastia in Corsica, sarà presentato in Toscana con un evento pubblico il 19 aprile a Livorno presso Villa Letizia.

L’avviso potrà contare su un budget di 77.320.531,47 euro per progetti sui territori di Toscana (Province costiere), Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

È rivolto a centri di ricerca, università, associazioni di categoria, sindacati, enti pubblici, piccole e medie imprese, aziende di trasporto, autorità portuali, servizi per l’impiego e enti di formazione.

Gli interventi oggetto delle candidature potranno riguardare digitalizzazione delle imprese, prevenzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, economia circolare, biodiversità, preservazione del patrimonio naturale, artistico e culturale, mobilità sostenibile e porti verdi, lavoro e formazione, cultura e turismo sostenibile e governance transfrontaliera.

Le proposte saranno valutate tra giugno ed agosto. I progetti saranno operativi da settembre.

“Coinvolgendo direttamente quasi sette milioni e mezzo di cittadini europei – ha spiegato il presidente Giani - il programma Italia-Francia Marittimo riveste un ruolo importante per la coesione tra territori europei ed è uno strumento di finanziamento chiave per una modernizzazione intelligente e sostenibile, per migliori sistemi di mobilità, per il potenziamento dell’amministrazione pubblica, per la qualificazione dei lavoratori e del capitale umano nell'area di cooperazione”.

I progetti potranno articolarsi in due tipologie: semplici (con finanziamento tra 750 mila e 2 milioni di euro) e strategici (taglia progettuale variabile tra 4 e 6 milioni di euro). Dovranno prevedere partenariati appartenenti ai due Stati membri, da un minimo di 2 ad un massimo di 16 partner. La Regione Toscana potrà svolgere sia un ruolo di capofila che di partner di progetto.

Il programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027 ha un dotazione complessiva di 193 milioni di euro per progettualità pubblica e privata che interessi i territori della Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La Toscana è autorità di gestione del programma che si avvale per il suo finanziamento di risorse europee e cofinanziamenti nazionali.

