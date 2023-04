Km di coda in A1 per lavori urgenti tra Arezzo e Valdarno

Alle ore 10:00 circa sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze, si registrano 9 km di coda per consentire un ripristino non programmato del piano viabile all'altezza del km 350. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia in direzione Firenze.

Per le lunghe e le brevi percorrenze verso nord, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS 326 in direzione Siena e di rientrare in A1 Milano - Napoli alla stazione di Firenze Impruneta.