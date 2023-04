La mostra degli studenti del Virgilio a Capraia: Ipotesi di Futuro

Sabato 15 Aprile alle 17, nei locali della ex Fornace Pasquinucci, Piazza Dori a Capraia Fiorentina, sarà inaugurata la mostra che ogni anno il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci riserva ai ragazzi del Liceo artistico il Virgilio di Empoli.

Seguiti dai docenti nella fase di progettazione e realizzazione, gli studenti espongono le loro opere di scultura, pittura, foto, video etc, in base al proprio percorso artistico.

“E’ un’ occasione imperdibile, le opere saranno viste da un numeroso pubblico, in una vetrina importante dove espongono da oltre trenta anni artisti di prestigio. Quest’anno una novità, insieme alle opere dei ragazzi ci saranno le opere realizzate dai docenti, che sicuramente apporteranno un valore aggiunto a tutta l’esposizione, e per i soci, questa mostra, sarà un’ opportunità per conoscere, per confrontarsi con Il mondo artistico degli studenti “, dice Lorella Consorti Presidente del Gruppo.

All’inaugurazione saranno presenti il dirigente scolastico professoressa Valeria Alberti, per il Comune di Capraia e Limite l’Assessore alla Cultura Rosanna Gallerini, per il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci il Presidente Lorella Consorti e il Vice Presidente Piero Bertelli.

Venerdì 28 Aprile alle ore 17.00, il giornalista Fabrizio Borghini, presentera’ il suo libro “Don Milani”.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 30 Aprile, dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 19.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci