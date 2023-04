Nuova luce in campo da calcio di Ponzano, lavori da 29mila euro

Ha preso il via nella giornata di oggi, martedì 11 aprile 2023, l'intervento di sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Ponzano, quartiere di Empoli. Obiettivo del progetto da circa 29mila euro è migliorare l'illuminazione dei campi da gioco, sia del principale sia del sussidiario, con la massima attenzione all'efficienza energetica.

Entrando nel dettaglio, è prevista la sostituzione delle lampade vetuste con quattro gruppi di punti luce a led collocati sulle altrettante torri faro esistenti sul campo da calcio principale e di cinque proiettori a led da installare sui pali laterali del campo da calcio secondario.

Il tutto completo di staffe, alimentatori e servizio di tecnici esperti per il puntamento dei proiettori sui campi da calcio, per garantire la migliore illuminazione possibile, in un'ottica di risparmio in termini economici ma anche di una più uniforme illuminazione dei terreni di gioco. Per completare l'intervento è prevista una settimana di lavori.

"Nel corso degli ultimi anni, l'amministrazione comunale ha portato avanti un importante piano di interventi in chiave efficientamento energetico ma anche per migliorare le prestazioni dell'impiantistica delle strutture pubbliche, penso alle opere realizzate all'interno degli edifici pubblici, fra i quali anche le scuole, ma anche al sistema di pubblica illuminazione - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Anche questo intervento va nella stessa direzione, quella di garantire a cittadine e cittadini spazi più funzionali".

"Dotare l'impianto sportivo di Ponzano di un sistema di illuminazione di ultima generazione significa mettere a disposizione un impianto migliore per chi lo frequenta e per chi vi fa sport - spiega l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - Questo campo sportivo è frequentato da tanti ragazzi, con un consumo energetico notevole. Grazie a questo intervento la struttura sarà dotata di un sistema di illuminazione più efficiente, che significa una riduzione dei consumi con conseguente risparmio per il gestore. Tutto questo si inserisce in un'ottica più ampia, di realizzazione di piccole ma significative migliorie su tutto il patrimonio sportivo della città".

La volontà con la quale l'amministrazione ha deciso di finanziare e realizzare questo progetto è in linea con il percorso intrapreso dal Comune in ottica di efficientamento energetico di strutture ed edifici di proprietà comunale del territorio.

Un piano che, nel corso dei mesi, ha portato 'nuova luce', con la sostituzione delle vecchie lampade con punti luce a led, negli uffici di Palazzo Pretorio e piazza del Popolo e ancora nei locali al secondo piano della sede comunale di via del Papa per poi proseguire interessando il magazzino comunale di via Bonistallo e ancora l'Archivio storico, il Palazzo delle Esposizioni, il canile, la stamperia e il Trovamici di via Largo della Resistenza.

Complessivamente le lampade sostituite ammontano a 1.068 che vanno ad aggiungersi ai circa 3mila punti luce sostituiti negli anni scorsi in tutti gli edifici scolastici. Senza trascurare l'intervento che ha invece interessato e sta interessando la rete dell'illuminazione pubblica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa