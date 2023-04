Lazza al Viper Summer Festival a Montignoso

Il calendario del Lazza Ouvertour Summer si arricchisce di nuovi esplosivi live e tra questi quello del 18 agosto all’Arena della Versilia per il Viper Summer Festival, in programma a Montignoso. La data è in collaborazione con LEG Live Emotion Group.

Cinquale si prepara ad accogliere l’artista dei record, pronto a portare il suo show estivo al fulmicotone sui palchi delle arene e festival più importanti della calda stagione.

I biglietti saranno disponibili da domani, mercoledì 12 aprile online su Ticketone, da lunedì 17 aprile nelle abituali prevendite

Dopo il fenomenale exploit sanremese, e in attesa di vederlo live da aprile con il Lazza Ouver-Tour, in programma nei principali palasport e all’Arena di Verona e già sold out, Lazza continua ad infuocare le chart nazionali e non con Cenere (Disco di Platino), stabile per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica dei singoli FIMI/GfK e attualmente al comando della classifica airplay dei singoli più trasmessi in radio, dopo l’incredibile secondo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dalla release.

Se Cenere (Island Records) ha marchiato a fuoco il palco dell’Ariston e le chart, l’album dei record Sirio (Quinto Disco di Platino) è entrato nella storia della Fimi conquistando per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, stabilendo un record assoluto e spostando ancora più in alto l’asticella per la musica italiana e non solo.

Fonte: Ufficio Stampa