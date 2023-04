Lite e minacce con la motosega in un condominio di Firenze

È finita a botte e minacce, con tanto di motosega, la lite tra una coppia di italiani, una donna 42 anni e il fidanzato 48, e un 43enne tunisino, avvenuta lunedì sera, a Pasquetta, in un condominio di Firenze, in via di Scandicci.

Il violento alterco sarebbe stato originato da vecchie ruggini legate a una pregressa convivenza nell'appartamento. Sono stati i condomini, preoccupati dalle urla e dal rumore di una motosega a chiamare il 112 Nue e quando sul posto è intervenuta una volante della polizia gli agenti hanno incontrato nel cortile il 48enne con graffi sul volto. Poi i poliziotti nell'appartamento hanno trovato la motosega accesa sul davanzale della finestra, la 42enne e il nordafricano. I due uomini sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Careggi, mentre la donna ha rimediato fratture multiple al volto con 30 giorni di prognosi.