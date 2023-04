L'Unione Artigiani Italiani arriva a Firenze

Alla vigilia della 33esima assemblea nazionale e dell'ottavo congresso nazionale in programma a Roma il 21 e il 22 Aprile, la UAI - Unione Artigiani Italiani fa tappa a Firenze per rinnovare i vertici del direttivo Toscano per il prossimo quadriennio.

Un evento nell'evento realizzato per individuare nuove linee strategiche territoriali per una Toscana che guarda al futuro e all’Europa, come ha confermato il Presidente Nazionale UAI Gabriele Tullio: "Lavoro, formazione, confronto e coesione fanno parte da sempre della nostra agenda nel nome del lavoro. L’incontro con i rappresentanti del territorio è un ottimo segnale per avviare relazioni sempre più concrete e puntuali per realizzare programmi e progetti utili a sostenere dal punto di vista di sviluppo le piccole e medie imprese. Siamo convinti" – chiude Tullio - "che le alleanze per il territorio basati su un approccio partecipativo e integrato tra aziende e lavoratori favoriscono strategie e obiettivi comuni e non di conflitto."

Da oltre trent'anni a servizio delle piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti l’Unione Artigiani Italiani vanta in Italia circa 175000 soci e oltre cento sedi regionali, provinciali e territoriali, tra cui le nove sedi Toscane, dislocate dal centro alla costa Tirrenica, in particolare nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Livorno e Siena, che ieri all'unanimità hanno confermato ai vertici della UAI Toscana, il Presidente uscente, l’Ingegnere Claudio Nobler: "Ringrazio i colleghi delle sedi UAI Toscana per questa riconferma che rappresenta un importante punto di partenza sia personale che per tutte le attività aderenti al progetto. Insieme ai Consiglieri Regionali e alla sede centrale ci siamo posti come obiettivo quello di sviluppare l’attività sul territorio sia come convenzioni che di servizi offerti alle piccole e medie imprese in vista dei nuovi contributi pubblici in arrivo dall’Europa; così come per le famiglie, fruibili attraverso l’attività dei nostri servizi di CAF e Patronato".

In merito ai finanziamenti a fondo perduto, significativa è stata la presenza della ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Dr.ssa Lucia Cavigli dell'Istituto di Fisica Applicata di Sesto Fiorentino che quella del dott. Riccardo Coratella del CNR di Roma, che hanno anticipato i temi e i trend dei prossimi bandi del CNR rivolti al mondo dell’artigianato e delle piccole e medie e imprese, tra i quali quelli finalizzati alla promozione della Biodiversità, in linea con la transizione ecologica secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il Congresso, tra gli altri, ha visto la partecipazione di Taddeo Albanese di Confintesa, Chiara Masi, responsabile provinciale UAI Prato nonchè fondatrice della federazione UAI - Unione Donne Imprenditrici e Mamme e molti altri partners tecnici che hanno presentato le nuove convenzioni relative alla Cyber Security, ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, la formazione per la sicurezza sul lavoro in caso di utilizzo di attrezzature e rischi particolari, la Formazione Finanziata e tanto altro ancora.

Fonte: Ufficio Stampa