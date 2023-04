Oltre mille visitatori nei musei di Certaldo per il weekend di Pasqua

Il weekend di Pasqua, che da sempre rappresenta l'avvio della stagione turistica a Certaldo, ha registrato un boom di presenze di visitatori con numeri di ingresso ai musei comunali da record. Nello specifico: 255 persone sabato, 318 domenica e 565 per Pasquetta, per un totale di 1.138.

A Palazzo Pretorio è stato possibile ammirare la mostra “Art is easy”, che ripercorre la produzione di Giuseppe Chiari, musicista, pittore, performer, uno dei protagonisti assoluti dell'arte concettuale italiana. Oltre cinquanta opere in cui pittura, musica e parola si intrecciano indissolubilmente e si contaminano per dare vita a un'esperienza libera e indeterminata, che fuoriesce nelle sperimentazioni di generazione di immagini autonome dalla musica, o nei suoi collages di strumenti musicali.

A Casa di Boccaccio, tra le mura care all'autore del Decameron, si può ammirare "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", ovvero il Decameron nelle opere degli artisti del 900 presenti nella collezione d'arte comunale. L'esposizione è dedicata alla terza giornata del "Decameron", nella quale si narrano le novelle in cui il protagonista riesce a conquistare, grazie all'ingegno, la cosa da lui tanto desiderata.

Dal primo aprile 2023, i musei comunali certaldesi sono passati all'orario estivo e sono quindi aperti ogni giorno. Fino al 31 ottobre 2023, coloro che vorranno visitare Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio potranno farlo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Il Museo del chiodo resta visitabile su richiesta da fare direttamente alla biglietteria di Palazzo Pretorio al momento dell'acquisto del biglietto, nei giorni e negli orari di apertura del sistema museale comunale.

"Già nei primi mesi dell'anno - ha commentato il sindaco Giacomo Cucini - abbiamo avuto numeri di ingresso ai musei che ci hanno permesso di essere ottimisti verso la stagione turistica e i dati dello scorso fine settimana confermano un trend positivo. Insomma, come si dice a teatro, buona la prima! L'offerta culturale, unita alla bella stagione e forse anche all'inaugurazione del nuovo ufficio informazioni nel centro urbano, nell'ex biglietteria della stazione ferroviaria, è risultata una proposta vincente".

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio al numero 0571 661219 o visitare il sito visitcertaldo.com

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa