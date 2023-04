Nidi gratis in Toscana, Empoli aderisce

L’amministrazione comunale di Empoli ha deciso di aderire alla misura “Nidi gratis”, introdotta dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2023/24, con l’obiettivo di promuovere e sostenere, attraverso l’abbattimento delle rette, la frequenza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), pubblici e privati accreditati. A tal fine, l’amministrazione comunale ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati (3-36 mesi) aderenti alla misura "Nidi Gratis – anno 2023/2024".

I gestori dei servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio comunale, in possesso dei requisiti richiesti, potranno quindi presentare domanda corredata dalla documentazione entro il 19 aprile 2023. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Comune di Empoli, cliccando su https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/avviso-ladesione-al-bando-nidi-gratis .

Il bando regionale è un contributo che integra il contributo Inps “Bonus Nido”: andrà a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps e che attualmente è a carico delle famiglie. Prevede di fatto uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35mila euro. "Nidi gratis" non copre costi aggiuntivi come refezione e quota presenza e, proprio alla luce di questo, l’amministrazione comunale, per dar modo alle famiglie di ricevere il rimborso completo della retta, ha deciso di costituire una tariffa mensile unica comprensiva anche del contributo giornaliero di frequenza. Questa formula permetterà alle famiglie che beneficeranno del bando "Nidi gratis" l’abbattimento della spesa complessiva (retta più frequenza) del nido.

Per ottenere tutte le agevolazioni previste è necessario possedere un ISEE valido, e con DSU correttamente attestata, e procedere presentando ogni singola domanda al rispettivo ente di riferimento, come di seguito indicato:

Agevolazione Isee comunale

Domanda al Comune entro il 30.06.2023

Bonus Nido

Domanda sul sito INPS dal 28 febbraio al 31 dicembre di ogni anno solare

Bando "Nidi Gratis"

Domanda su applicativo regionale presumibilmente da fine maggio a fine giugno (a breve la Regione comunicherà tempi e modalità)

Oltre all’inserimento della quota mensile per il contributo frequenza è stata valutata anche la necessità di adeguare le tariffe, ormai ferme da anni, di una percentuale corrispondente all’incremento dei prezzi al consumo per l’anno 2022 determinato dall’ISTAT al 8,1%. L'aumento minimo mensile previsto è di 13 euro (per chi ha pacchetto orario di 4 ore), il massimo è di 20 euro (per chi ha pacchetto orario di 8 ore). E’ possibile consultare le tariffe sul sito del Comune qui.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa