Occhio alle truffe, incontri pubblici a Montespertoli con carabinieri e municipale

Prenderà il via sabato 15 aprile il ciclo di incontri pubblici di informazione e prevenzione su truffe, raggiri e sicurezza stradale promosso dal gruppo delle associazioni Volontarinsieme e l'autoscuola di Montespertoli. Gli incontri, patrocinati dal Comune di Montespertoli, sono organizzati in collaborazione con la Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di Montespertoli e si rivolgono a tutti, in particolare modo agli anziani e alle persone che vivono da sole.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali Daniela Di Lorenzo – è di rendere i cittadini più informati sui comportamenti da adottare per prevenire problematiche legate alla sicurezza stradale e renderli più consapevoli per evitare i raggiri a cui spesso purtroppo sono vittime. Voglio ringraziare tutte le associazioni del gruppo VolontarInsieme per l'impegno messo nell'organizzazione degli eventi che vede coinvolti la Polizia Municipale e l i Carabinieri di Montespertoli. L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti, non solamente a chi si affaccia alla terza età. Questi interventi, attivati sul territorio, hanno l’obiettivo di aiutare la comunità a vivere in sicurezza e serenità.”

Il primo appuntamento è in programma presso la Casa del Popolo Circolo Arci S. Allende nel capoluogo, dove alle ore 16:30 l'Assessore Daniela Di Lorenzo illustrerà l'iniziativa lasciando poi la parola al Comandante della Stazione dei Carabinieri Mar. Ca. Simone Soldi e al Comandante della Polizia Municipale di Montespertoli Isp. Alessandro Migliorini.

Questi appuntamenti hanno lo scopo di migliorare la consapevolezza nei cittadini e la percezione di sicurezza perché, oltre al lavoro delle forze dell’ordine, per sventare le truffe e i raggiri alle volte basta seguire semplici indicazioni e difendersi da chi vuole approfittare della buona fede delle persone.

Agli incontri saranno presenti anche il referente per SPI-CGIL Chiara Tozzi e Fabio Condemi per l'Autoscuola con i quali saranno approfondite le tematiche dell' incontro. Spesso, soprattutto con la terza età, c'è una diminuzione della memoria a cui è associata una minore sicurezza nella guida. L'attenzione e la percezione di chi è alla guida può calare aumentando il rischio di incidenti, sia per chi è alla guida sia per chi è a passeggio.

Gli altri due incontri nel mese di aprile, sempre di sabato pomeriggio, si terranno il 22 aprile al Circolo Arci a San Quirico e il 29 aprile al Circolo Arci a Martignana.

L’intento è anche quello di aumentare il senso di appartenenza alla comunità, promuovere legami tra vicini di casa e nello stesso tempo far sentire la presenza delle Istituzioni e la disponibilità ad ascoltare chi ne ha bisogno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa