Operai, autisti e impiegati: nuove offerte di lavoro per Empoli e dintorni

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A JUNIOR SOLETTIFICIO

Synergie filiale di Empoli ricerca per solettificio.

La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e le verranno spiegate le diverse fasi della lavorazione della soletta.

Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

ADDETTA/O AL CENTRALINO IN STAGE

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di piccole mansioni di segreteria e centralino come rispondere alle telefonate, gestire l'account mail aziendale, prendere gli appuntamenti e fare accoglienza clienti. Per questa posizione si ricerca una risorsa residente in zone limitrofe all'azienda, disponibile allo stage, e possibilmente proveniente da un percorso scolastico di tipo commerciale/aziendale.

Luogo di lavoro: Fucecchio

OPERAI/E FINE LINEA

La risorsa sarà inserita al fine linea della produzione. Si richiedono doti di velocità, esperienza pregressa in contesti produttivi e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

OPERATORE MACCHINE CNC

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico.

La risorsa, inserita nel reparto produzione, si occuperà:

di lavorare in autonomia su macchinari industriali a controllo numerico computerizzato (CNC),

piazzare ed avviare la macchina,

seguire i processi di produzione,

piccole modifiche bordo macchina.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

esperienza pregressa nella mansione,

conoscenza delle frese a CNC,

conoscenza lettura del disegno tecnico,

gradita conoscenza programmazione macchine utensili con ausilio di percorsi utensili Cad.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

AUTISTA CQC PERSONE

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore dei trasporti.

La risorsa si occuperà del trasporto delle persone.

Si richiede possesso della patente CQC - persone.

Luogo di lavoro: Empoli

IMPIEGATO/A CONTABILITA’ MAGAZZINO

La risorsa si occuperà della gestione contabile del magazzino e della bollettazione mediante utilizzo del gestionale SAM. Si richiede esperienza nella mansione. Disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

