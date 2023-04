Trovato corpo di un 57enne in un campo vicino a Rosignano

Giallo nel Livornese, la morte di un uomo fa pensare a un omicidio nel comune di Rosignano Marittimo. A Vada, in un campo vicino alla via per Rosignano, è stato trovato il corpo di un uomo di 57 anni.

Sul cadavere sarebbero presenti ferite compatibili con quelle di arma da fuoco. Per adesso non è scartata alcuna ipotesi, quella più probabile è l'omicidio.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine assieme ai sanitari inviati dal 118. Si cerca di ricostruire l'identità del defunto.