Pellegrini sulle vie della fede, conferenza alla Marca a Castelfiorentino

«Perché pellegrini?» È da questo interrogativo, solo apparentemente banale, che trae spunto il titolo della conferenza di Jacopo Francesco Pecorini (“Il pellegrinaggio come esperienza metaforica dello spazio/tempo) in programma alla Chiesa di Santa Maria della Marca domenica 16 aprile, alle ore 15.30 (ingresso libero).



Secondo appuntamento del ciclo di incontri su “Le vie della fede" promosso dall’associazione “Sveliamo La Marca” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (coordinamento a cura della dott.ssa Maria Diletta Rigoli), il relatore svilupperà il tema del pellegrinaggio attraverso un approccio multidisciplinare, come testimonianza di un modo di rapportarci alla sfera del “sacro” che sfugge all’ambito prettamente confessionale- religioso.



“Si seguono i sentieri tracciati dai viaggi della fede - osserva Jacopo Francesco Pecorini - e come i viaggiatori si va alla ricerca, nell’esperienza dello “sradicamento”, del senso più vero e profondo del nostro “essere-radicati- nel-mondo” . Siamo, infatti, nel-mondo, secondo le forme del tempo e dello spazio, ma altresì avvertiamo l’esigenza di proiettarci “oltre” quelle stesse forme. Il pellegrinaggio, allora, assurge al ruolo di potente incarnazione di molteplici metafore che, nella storia del pensiero, da secoli sembrano invitarci ad associare l’esperienza del viaggio all’esperienza stessa della conoscenza.



Da sempre, conoscere sembra esigere il prezzo di uno spaesante abbandono delle certezze della nostra quotidianità, di lasciare la propria “casa”, senza sapere verso quale meta dirigerci. E se dovessimo scoprire che noi siamo peregrini, cioè “stranieri”, anche quando siamo a casa “nostra”, non meno che altrove...?”



Dopo l’iniziativa di domenica 16, l’incontro conclusivo de “Le vie della fede” è in programma il 21 Maggio con una conferenza di Lorenzo Ancillotti, musicologo e direttore del Centro Studi Musicali F. Busoni, che interverrà su tema: “Camminare verso l’assoluto. Diario musicale da un pellegrinaggio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa