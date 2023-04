Pisa-Cagliari, lancio di sassi e bottiglie tra ultras: tre poliziotti feriti

Scontri tra tifosi di Pisa e Cagliari nella serata di ieri a margine della partita di Serie B (finita, per la cronaca, a reti bianche). Alle 16.15 circa 80 tifosi ospiti, riporta la questura di Pisa, si sono ritrovati al parcheggio Paparelli intenzionati a marciare in corteo fino al settore ospiti. La strada è stata cinturata e sbarrata dalla polizia. Sul posto era giunto un pullman per scortare i tifosi allo stadio in sicurezza.

La risposta è arrivata da circa 250 tifosi pisani giunti da Porta a Lucca, che hanno tentato di aggredire con sassi e bottiglie i cagliaritani. Tre i feriti contati tra la polizia, e un danno a un veicolo a causa di un fumogeno. I due gruppi ultras non sono riusciti a entrare in contatto. Presenti per l'ordine pubblico e la viabilità anche carabinieri, finanza e municipale.