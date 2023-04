Prevenzione del diabete, tappa del camper della salute a San Casciano

Il camper della salute per la prevenzione del diabete sosterà a San Casciano in Val di Pesa lunedì 17 aprile 2023, dalle ore 9.30 alle 13, dalle ore 14.30 alle 17.30, in piazza della Repubblica. Il Diabete, infatti, rappresenta una delle emergenze sanitarie maggiori. Le persone affette da Diabete sono in tutto il mondo oltre 400 milioni.

L'iniziativa è promossa dal Lions Clubs International Distretto 108 La Toscana, con il Patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, e sostenuta dall'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa oltre che dalle Misericordia della Toscana fra cui anche quella di Impruneta.

Un appuntamento importante, quindi, e totalmente gratuito, è rivolto alla cittadinanza nella Giornata di Prevenzione per il Diabete mellito tipo 2. L'evento è promosso anche dall'associazione AILD, una delle più antiche, fondata nel 1990 e, nello stesso anno, accreditata in sede internazionale e sostenuto da Chianti Banca.