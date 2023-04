Sanità, Galli (Lega): "Medici a gettone, soluzione che non risolve criticità"

"È notorio che i Pronto Soccorso della Toscana siano carenti di medici e la soluzione adottata dall’Asl Toscana Centro di cooptarne una decina a "gettone" la dice lunga sull’incapacità di gestire la precaria situazione - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità". "Una soluzione temporanea che non risolverà minimamente la problematica, creando, probabilmente, anche malumori fra i medici normalmente in servizio negli ospedali - prosegue il Consigliere. "Occorrono rimedi diversi e definitivi, non chiamate estemporanee per alcuni mesi-precisa l’esponente leghista. Se vi è una fuga da parte dei medici dell’emergenza-urgenza, qualcuno si dovrebbe domandare il perché ed agire di conseguenza-sottolinea il rappresentante della Lega. I carichi di lavoro stanno diventando sempre più insostenibili e da parte dell’Assessore Bezzini non arrivano risposte tali da essere foriere di qualche novità positiva - insiste Galli. Si continua, dunque, pericolosamente ed in modo inaccettabile a navigare a vista, arrampicandosi su specchi sempre più scivolosi al cospetto di medici e pazienti, ovviamente disorientati ed indignati - conclude Giovanni Galli".

Fonte: Ufficio stampa