Spacca il naso e rompe due denti all'agente, ennesima aggressione in carcere

Pasquetta in convalescenza per un agente penitenziario, a cui un detenuto 32enne del carcere della Dogaia di Prato gli ha spaccato il setto nasale e due denti con un pugno. Lo riporta il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria).

Ecco cosa riferisce il segretario regionale per la Toscana Francesco Oliviero: "Un detenuto italiano di 32 anni con problemi psichiatrici e con posizione giuridica definitiva, in carcere per vari e più reati comuni, intorno alle 21.45 di Pasquetta mentre si trovava nell'infermeria, ha sferrato un pugno al volto di un assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria senza un motivo ben preciso. La violenza è stata tale che al collega ha provocato la rottura del setto nasale e di due denti. Solo grazie al pronto intervento del personale in servizio si sono evitate conseguenze peggiori", "l'assistente capo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso col 118 e con prognosi ancora da definire".

E aggiunge che "nella giornata il detenuto aveva già in precedenza sputato ad un agente e tentato di aggredirne un altro. Era palese che prima o poi si sarebbe verificato un episodio critico ai danni del personale, in quanto il detenuto non è nuovo a comportamenti aggressivi".

"Le carceri della Toscana stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti - sottolinea Oliviero -. Sono continue le aggressioni al personale che si verificano senza che vi sia un intervento da parte degli uffici ministeriali e dipartimentali. Ci aspettiamo una punizione esemplare e l'immediato allontanamento del detenuto".