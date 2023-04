"Stazione di Montelupo-Capraia ancora vandalizzata": la denuncia di Forza Italia

Ancora un atto di vandalismo alla stazione di Montelupo-Capraia. Lo denunciano i rappresentanti di Forza Italia Giuseppe Romano (Capogruppo presso l'Unione dei comuni), Daniele Bagnai (Consigliere comunale Montelupo) e Diego Crocetti (Coordinatore comunale Capraia e Limite).

"In data 17 dicembre 2022 avevamo evidenziato a mezzo stampa come la stazione di Montelupo-Capraia era stata vandalizzata. Contestualmente avevamo chiesto le telecamere di sicurezza per ripristinare il decoro e mantenere le strutture della stazione intatte e fruibili alle centinaia di persone che ogni giorno frequentano la stazione.

Con l'occasione avevamo anche chiesto la riapertura dei bagni ormai chiusi da tempo, poiché sappiamo che quando le strutture vengono lasciate in disuso e abbandonate all'incuria, finiscono con l'essere preda di atti vandalici.

In data 19 dicembre 2022 il sindaco di Montelupo, prometteva, con relativo intervento sulla stampa, che avrebbe interagito con il sindaco di Capraia e Limite, per ottenere da Trenitalia, nuovi lavori di messa in sicurezza della stazione.

Sono passati quattro mesi da tale promessa e a distanza di tempo possiamo solo dire che è rimasta del tutto vana. Infatti non solo non è accaduto nulla, ma addirittura nella settimana pasquale i bagni, ormai chiusi, sono stati vandalizzati.

I cittadini e i fruitori dei servizi ferroviari conoscono purtroppo bene i disservizi e lo stato di incuria in cui versano le stazioni e pertanto a nulla servono promesse ed enfatizzazioni di interventi che poi addirittura non vengono realizzati. Tutti sono in grado di vedere la triste realtà delle cose e tutti sapranno infine giudicare i responsabili della insostenibile attuale situazione".

Fonte: Ufficio Stampa