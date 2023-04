ToCa 2023, torneo di calcio a 7 a Castelfiorentino

Tutto pronto per ToCa 2023, torneo castellano di calcio a 7 patrocinato dal comune di Castelfiorentino. Il torneo, giunto alla sua terza edizione, è una iniziativa nata dall'idea di tre giovani ragazzi di Castelfiorentino che con il ToCa hanno l'obiettivo di creare un momento di aggregazione per tutti i ragazzi partecipanti al fine di condividere valori sportivi e passioni calcistica. Quest'anno il ToCa si allarga e ha alle spalle il patrocinio del comune e vede la partecipazione di numerosi sponsor. Il torneo si terrà dal 5 giugno al 7 luglio presso il centro sportivo "4 Sarti in Padel" di Castelfiorentino. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio con una quota di partecipazione di 380 euro a squadra, che assicura almeno 3 partite garantite nella fase a gironi e numerosi premi.