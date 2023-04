Trattamento antilarvale disponibile per i cittadini di Barberino Tavarnelle

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale sui temi della sostenibilità che in questo periodo dell’anno si esprime anche attraverso uno specifico percorso teso a contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio in modo ecocompatibile.

Prende avvio una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata alla riduzione delle larve dell’insetto nelle aree private con la fornitura gratuita di un kit di pastiglie rispettoso dell’ambiente.

L’impegno del Comune mira ad un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, come richiesto anche dal percorso della Registrazione Emas che interessa l’amministrazione di Barberino Tavarnelle. “Siamo consapevoli che i risultati più virtuosi si ottengano mediante la collaborazione tra ente locale e comunità – dichiara il sindaco David Baroncelli - la distribuzione gratuita delle capsule antilarvali ai cittadini si affianca agli interventi concreti che effettuiamo periodicamente nelle caditoie pubbliche”.

Il Comune utilizzerà un prodotto biologico, già sperimentato con successo, che non contiene prodotti chimici e per questo ha un impatto minore sull'ecosistema. L’attività, condotta in collaborazione con Alia Servizi ambientali Spa, prevede la consegna gratuita delle confezioni antilarvali in occasione del mercato settimanale a Tavarnelle Val di Pesa e in occasione di un evento specifico in piazza Mazzini a Barberino Val d’Elsa.

“Le confezioni antilarvali servono ad impedire in forma preventiva la proliferazione delle zanzare – aggiunge il responsabile dell’ufficio Ambiente Serena Losi – cogliamo l’occasione per invitare la popolazione ad adottare misure e comportamenti responsabili finalizzati a contrastare il fenomeno”.

Le larve di zanzare si sviluppano nell’acqua stagnante, dove l’insetto depone le uova; pertanto il metodo più efficace per combatterne lo sviluppo è intervenire sui ristagni d’acqua eliminandoli con prodotti specifici. Il kit che verrà distribuito ai cittadini, nato in forma liquida e composto da silicone, è facilmente applicabile, risulta efficace in tutti i tipi di acqua stagnante e ha una funzione prolungata. “La capsula di ultima generazione – spiega Serena Losi dell’Ufficio Ambiente - ha una durata maggiore dei prodotti tradizionali, l'applicazione infatti può essere effettuata periodicamente”.

L’iniziativa si aggiunge al ciclo di interventi di disinfestazione, finanziato dall’amministrazione comunale, in corso nell’intero territorio, con l’obiettivo di potenziare la campagna che mira a diffondere il prodotto antilarvale nelle zone private. La consegna gratuita delle confezioni per il trattamento antizanzara che potrà essere utilizzate per le piccole raccolte d’acqua parte il 13 maggio davanti al palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa.

La campagna replicherà il 18 e il 25 maggio, il 15 giugno e il 6 luglio presso il mercato settimanale di Tavarnelle. Ritirare il prodotto è semplice: basta recarsi nei luoghi indicati e richiedere il prodotto al personale Alia, presente nei giorni indicati dalle ore 9.30 alle ore 12. L’operatore Alia sarà a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del prodotto. La distribuzione avverrà fino ad esaurimento delle scorte.

E’ importante ad esempio evitare il ristagno di acqua in vasi e sottovasi presenti negli orti, giardini e terrazzi, trattare l’acqua presente nei tombini e nelle griglie di raccolta, all’interno delle proprietà private, oppure immettere pesci rossi o gambusie, che si nutrono delle larve delle zanzare, nelle fontane e nei laghetti ornamentali. I proprietari e i responsabili di depositi, attività industriali, artigianali e commerciali, cantieri edili, aziende agricole, florovivaistiche, zootecniche sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di acqua stagnante negli spazi inerenti la propria attività. Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico e.mail urp@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino