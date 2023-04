A Firenze controlli raddoppiati e reati in calo nei primi tre mesi del 2023

Si celebra oggi, 12 aprile 2023, nel capoluogo toscano il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma rivolge i suoi migliori auguri a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato:

“Fin dal primo giorno in cui ho assunto l’incarico di Questore della provincia di Firenze, ho investito subito in risultati, fermamente convinto che l’attività di polizia possa fare sempre un ulteriore passo in avanti, andando a lavorare soprattutto sulla prevenzione dei reati. Credo, inoltre, che, per assicurare la pace e la serenità collettiva, le Istituzioni cittadine e tutte le Forze di Polizia debbano lavorare gomito a gomito e ognuna secondo le proprie specifiche competenze, perseguendo un unico obiettivo: garantire una società civile nella quale avvengono sempre meno reati.

Per questo motivo, a Firenze, ho dato immediatamente impulso a tutta una serie di specifici servizi di prevenzione finalizzati ad anticipare la consumazione dei crimini, mettendo in primo piano il mio ruolo di Autorità di Pubblica Sicurezza che, con grande onore, rappresento da oltre un anno nella provincia fiorentina, per quanto concerne gli aspetti tecnici.

Dopo una diminuzione generale dei reati del -21% negli ultimi quattro anni, lo scorso anno, rispetto a quello precedente, abbiamo constatato un lievissimo aumento dei fenomeni criminali nella provincia del +4,7%. Emergenti fenomeni sociali, circoscritti, tuttavia, nei confini della microcriminalità - come ad esempio le rapine in strada tra minori - hanno indubbiamente contribuito a tale incremento al quale ho subito risposto mettendo concretamente in pratica le nuove linee ministeriali sulla sicurezza. Elaborate su tutto il territorio nazionale dal Ministro dell’Interno Piantedosi, sono state oggetto di approfondite analisi studiate nel corso dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduti dal Prefetto di Firenze.

Partendo proprio da queste, ho voluto subito mettere in atto un incisivo coordinamento sul campo delle nostre Forze di Polizia - Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza - affiancate dalla Polizia Municipale di Firenze e da altri Enti come ad esempio l’Ispettorato del Lavoro o l’ASL, attraverso una serie di servizi straordinari di controllo del territorio interforze. Settimana dopo settimana, gli agenti e i militari hanno battuto insieme tutte le aree cittadine e dell’hinterland fiorentino, supportati anche dall’elicottero della Polizia di Stato.

A tale scopo, sono stati inoltre predisposti servizi altamente specializzati su auto e moto civetta, con pattuglie dislocate soprattutto negli scenari ad alto rischio criminalità. 3 Ai controlli sono anche seguite espulsioni dal territorio nazionale dei cittadini stranieri ritenuti responsabili di gravi reati, oltre all’emissione di misure di prevenzione con un duplice obiettivo: allontanare gli indesiderati dai luoghi dove hanno commesso reati e lavorare a 360 gradi - anche attraverso il loro recupero - specialmente sulle persone responsabili di stalking o episodi di violenza domestica.

La forte sinergia tra Enti, Istituzioni e Forze di Polizia ha già portato nell’anno in corso a dati più che soddisfacenti, con una diminuzione dei reati nella provincia del -7,6% nel primo trimestre del 2023 rispetto a quello del 2022. Il mio obiettivo ora è continuare in questa direzione, senza mai trascurare però i servizi ai cittadini - come ad esempio il rilascio dei Passaporti o dei Permessi di Soggiorno - oltre ad una sempre più capillare presenza sul territorio, recentemente incrementata anche tramite il ripristino dei cosiddetti “posti di polizia” negli ospedali di Firenze e Empoli.

Per questo motivo, oggi più che mai, in occasione del 171esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia cittadine per i loro sacrifici passati, presenti e futuri oltre che per l’impegno profuso quotidianamente indossando l’uniforme, l’alto senso del dovere e la grande umanità dimostrata anche in attività di soccorso pubblico ad anziani e minori.”