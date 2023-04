Prodotti di zona e alimentazione sana, a Empoli 'Agricoltura in festa'

Un festival per promuovere i prodotti del territorio e un’alimentazione sana, un’occasione per far conoscere ai più grandi i produttori locali e ‘coltivare’ nei più piccoli la sensibilità su questi temi. Empoli si prepara ad ospitare la prima edizione di "Agricoltura in Festa", l’evento che si terrà il 15 e 16 aprile 2023, al Parco di Serravalle. Due giornate all'insegna della Natura, del cibo sano e della sostenibilità ambientale.

L'evento vuole sensibilizzare l’intera comunità sulla necessità di una alimentazione sana, attenta all'impatto ambientale e alla salute delle persone. Sarà un'occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio, approfondire le tematiche legate all'agricoltura sostenibile e promuovere l’importanza dei produttori locali rispetto alla grande industria alimentare. Sarà soprattutto un momento dedicato ai bambini, per educare i cittadini di domani al cibo sano e al rispetto della Natura.

Al festival saranno presenti gli stand di produttori locali della CIA Toscana Centro, che offriranno la possibilità di assaggiare e acquistare prodotti tipici del territorio. Ci saranno anche laboratori didattici per bambini, aree a tema dedicate ai libri e all’intrattenimento, oltre a momenti di confronto su tematiche legate all'agricoltura e alla sostenibilità ambientale.

Proprio per valorizzare il tema dell’educazione alimentare e l’importanza delle produzioni locali, il festival è stato realizzato in stretta collaborazione con i due Istituti Comprensivi di Empoli che presenteranno alcuni progetti realizzati con i bambini, e alla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) che ha selezionato alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

‘Agricoltura in Festa’ è stato organizzato dalla Cooperativa SintesiMinerva e dall’Associazione culturale Jump Live Club, in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Toscana Centro e ‘Spesa in Campagna’, e con la partecipazione degli Istituti Comprensivi Est e Ovest di Empoli. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana.

Il programma è stato presentato oggi, mercoledì 12 aprile, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Cristina Dragonetti e Mirco Regini per la Cooperativa SintesiMinerva, gli assessori del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi e Valentina Torrini, Lapo Baldini per CIA Toscana Centro, il Prof. Marco Venturini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Est e la Prof.ssa Maria Anna Bergantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest.

Era presente anche il presidente dell’Unione Club Azzurri Athos Bagnoli per parlare del nuovo defibrillatore regalato alla cittadinanza dall'Unione Club Azzurri, Ets Regalami un Sorriso Onlus e Lions Club di Empoli, che sarà installato su una parete del Green Bar nel corso dell’inaugurazione formale di Agricoltura in Festa, sabato 15 aprile alle ore 16, alla presenza dell’assessore regionale Stefania Saccardi e del sindaco di Empoli Brenda Barnini.

IL PROGRAMMA

Il festival si dividerà in due giornate, entrambe all’aperto, al Parco di Serravalle di Empoli.

SABATO 15 APRILE

Dalle ore 15: mercato contadino, con gli stand dei produttori locali e lo street food. I produttori sono stati tutti selezionati dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Toscana Centro, e rappresentano eccellenze enogastronomiche del territorio.

Anche SintesiMinerva installerà un suo stand per raccontare i progetti di agricoltura sociale portati avanti negli ultimi anni sul territorio. Sarà possibile conoscere l’Orto del Farinata, il primo orto medievale urbano di Empoli realizzato con le colture del tempo, conoscere il progetto degli orti sociali, terreni comunali rivalorizzati per progetti di sostegno alimentare alle fasce deboli della popolazione o per scopi didattici, e scoprire ‘DimORTO Buono’, il progetto di agricoltura sociale portato avanti nella REMS di Empoli che ha permesso di aprire una vera e propria ‘area agricola’ nella Residenza per Esecuzione di Misure di Sicurezza detentive del Pozzale, valorizzando le produzioni agricole locali e offrendo opportunità di formazione e lavoro agli ospiti della struttura. Proprio qui è nato l’olio ‘DimORTO Buono’, che sarà possibile acquistare presso lo stand. Infine sarà anche possibile scoprire cosa è il ‘BeeHotel’, l’albergo delle api installato nel parco di Serravalle a Empoli, ottenendo informazioni sull’importanza delle api nel nostro ecosistema e su come tutelare la loro esistenza. La Cooperativa, attraverso il suo stand, racconterà in sostanza la sua idea di ‘agricoltura sociale’, un progetto portato avanti negli ultimi anni che intende aprire l’impresa sociale al settore agricolo, investendo in alimentazione sana, valorizzazione del territorio, inclusione lavorativa in ambito agricolo e salute della comunità. La libreria San Paolo Libri & Persone di Empoli, sarà presente invece con uno stand in cui sarà possibile trovare una selezione di libri dedicata al tema dell’alimentazione sana e dell’ambiente.

Dalle 15 anche l’inaugurazione dei laboratori di animazione per bambini e i laboratori organizzati dalla CIA Toscana Centro che si focalizzeranno sull’educazione alimentare. Con il ‘Casaro per un giorno’ i bambini potranno immaginarsi in un caseificio e creare formaggio con le proprie mani, mentre con ‘Piccoli apicoltori’ andranno alla scoperta del mondo delle api. Infine sarà aperto anche i laboratori “Piantiamola!” ed “Erbette ed erbacce”, in cui i bambini potranno fare i primi passi nell’incredibile mondo delle erbe e delle spezie, tra usi alimentari, medici e quant’altro.

Alle ore 16 ci sarà l’inaugurazione formale di ‘Agricoltura in festa’, con l’Assessore della Regione Toscana Stefania Saccardi, il sindaco di Empoli Brenda Barnini, i rappresentanti degli istituti comprensivi e i rappresentanti di CIA Toscana Centro. Verrà anche installato il nuovo defibrillatore su una parete del Green Bar.

Dalle 16.30 sarà anche possibile effettuare degustazioni di olio locale prodotto da alcune società che fanno parte degli Olivicoltori Toscani Associati.

Dalle 18.30: sarà il momento del Dj Set con aperitivo organizzato dal Green Bar.

DOMENICA 16 APRILE

Dalle ore 10: si riparte con gli stand del mercato contadino, lo street food e lo stand di SintesiMinerva.

Dalle ore 15: ritornano anche l’animazione dell’Ortaggi Dance e tutti i laboratori per bambini. Sarà anche presente uno stand dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore per raccogliere fondi a sostegno dei tanti progetti di solidarietà dell’Associazione.

Dalle 18.30: ancora un momento di relax e di intrattenimento con il Dj Set e l’aperitivo organizzato dal Green Bar.

LE DICHIARAZIONI

“Quello dell’agricoltura sociale – ha detto l’assessore Valentina Torrini – è un settore importante su cui da tempo sta investendo la Regione Toscana e anche il Comune di Empoli. La Cooperativa SintesiMinerva sta dimostrando molta attenzione al riguardo, a partire dagli orti sociali fino al progetto alla REMS del Pozzale, che permette a persone che necessitano di reinserirsi nella società di formarsi e lavorare. Il connubio tra agricoltura e sociale è uno strumento per rafforzare le nostre comunità e questo festival nasce anche da questo impegno della Cooperativa. La prima Festa dell’Agricoltura ci inorgoglisce come Amministrazione, anche perché permette di legarsi ai prodotti del territorio e valorizzare i cibi sani. Iniziammo a progettare l’evento nell’ambito di Empoli Food 2030, l’agenda che intende promuovere la garanzia di cibo sano per tutti, educazione alimentare, lotta allo spreco e la valorizzazione dei prodotti locali. Agricoltura in Festa è un passo in avanti in questo progetto. Dobbiamo educare le generazioni future a questi valori, che significa in sostanza sostenere e preservare il nostro pianeta”

“Questa è un’occasione di ricchezza – ha detto Cristina Dragonetti, presidente di SintesiMinerva – per tutta la comunità. Stiamo costruendo un progetto che raccoglie le scuole, i produttori locali, l’amministrazione pubblica e l’impresa sociale. Un qualcosa che mette insieme idee e soggetti che lavorano per la comunità per promuovere i valori del cibo sano, dell’agricoltura sostenibile e dell’inclusione sociale. Mi auguro che questo raggruppamento cresca e possa portare anche a Empoli una festa che diventi una tradizione”

“Una manifestazione – ha detto Lapo Baldini per CIA Toscana Centro - che permette di realizzare un collegamento tra chi produce e chi consuma. Ci riforniamo troppo spesso di alimenti prodotti molto lontani, mentre qui facciamo vedere e mangiare i prodotti del territorio. Non è scontato oggi comprendere ciò che si mangia e ‘Agricoltura in Festa’ è un’occasione per aumentare la consapevolezza su un’azione tanto importante come mangiare. Inoltre il festival esprime bene l’importanza di fare rete tra realtà e soggetti del territorio”.

“La nostra Cooperativa – ha detto Mirco Regini di SintesiMinerva – è una cooperativa A+B e si occupa anche di inserimenti lavorativi per soggetti fragili. Da qui è nata la volontà di sviluppare alcune attività anche nell’ambito dell’agricoltura sociale. Abbiamo iniziato con gli orti sociali a Empoli, poi gli orti didattici e da pochi mesi coltiviamo terreni nel perimetro interno e all’esterno della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza del Pozzale. È nato un progetto di agricoltura sociale a tutto tondo, chiamato ‘DimORTO Buono’, che permette di unire cura e valorizzazione del territorio all’inserimento lavorativo di soggetti fragili. Il festival è anche un’occasione per parlare di questa bella esperienza e dei legami tra agricoltura e sociale”

“Nella nostra scuola abbiamo attivato diversi progetti sull’educazione alimentare – ha detto Marco Venturini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Est – come il progetto ‘#ortoinclasse’ in collaborazione con SintesiMinerva. Partecipiamo anche a ‘Frutta nelle scuole’, e auspichiamo anche nelle mense una maggiore attenzione alla filiera corta. Siamo molto contenti di questo festival dedicato all’Agricoltura, la nostra scuola avrà un piccolo stand dove i bambini

porteranno alcune piantine e saranno forniti alcuni gadget con sali aromatici creati sul posto con un mortaio”

“Abbiamo attivato da tempo progetti dedicati allo sviluppo sostenibile e all’ambiente – ha spiegato Maria Anna Bergantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest – come ‘AmbientiAmoci-Vivere il Giardino’ nella quale gli alunni della secondaria di primo grado si prendono cura del piccolo orto botanico e del giardino, ‘Dall’Orto alla Tavola…e vissero tutti felici e sani’ che prevede la costruzione degli orti scolastici con la scuola primaria e dell’infanzia, incontri dedicati all’educazione alimentare con un nutrizionista e un operatore di SintesiMinerva e le visite didattiche all’Orto del Farinata. Alla Festa dell’Agricoltura porteremo le mostre fotografiche sul progetto AmbientAmoci, sulle visite agli orti sociali, la mostra fotografica della messa a dimora di alberi del progetto ‘Un albero per il futuro’ e la fotogallery dei Laboratori del Sapere Scientifico sul grano e l’alimentazione. Porteremo infine i prodotti coltivati dagli alunni del progetto ‘Dall’orto alla tavola’, oltre alla mostra di disegni ‘Noi come ARCIMBOLDO’”.

LE AZIENDE COINVOLTE

Fonte: Cooperativa Sociale SintesiMinerva - Ufficio stampa