Altre due multe per abbandono di rifiuti a Calci

Nei giorni scorsi, grazie al lavoro congiunto di Polizia Municipale e Ufficio Ambiente del Comune di Calci, sono state emesse due nuove sanzioni per abbandono di rifiuti. Grazie all’apertura dei sacchi e all’ispezione dei materiali abbandonati, infatti, è stato possibile individuare i presunti autori di un primo scarico avvenuto nei pressi degli impianti sportivi a La Gabella e di un secondo accertato in località Paduletto.



“Un'altra azione concreta a tutela del territorio – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti -. Un'altra occasione per dire agli incivili che faremo di tutto per pizzicarli e sanzionarli. Ed al tempo stesso un appello al senso civico di tutti affinché comportamenti odiosi ed insensati come questi cessino, a beneficio della collettività e dell’ambiente”.

Fonte: Ufficio Stampa