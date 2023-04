Bloccato polo a San Concordio, la rabbia de csx

“La maggioranza azzera il progetto del nuovo polo per le politiche giovanili all’ex Gasometro di San Concordio, costruito con un percorso di partecipazione che ha visto coinvolti duecento ragazze e ragazzi lucchesi e già finanziato con circa 4milioni di stanziamenti nazionali, perché come ha spiegato il capogruppo di Casapound durante la seduta del Consiglio comunale “sarebbe utilizzato dalle associazioni, e si sa che a Lucca le associazioni sono di sinistra”. Purtroppo il re è nudo, ed è così che l’amministrazione del sindaco Pardini dimostra di essere davvero interessata ai giovani: facendo sfumare un’opportunità epocale, per garantire spazi che sarebbero stati fondamentali per il protagonismo delle nuove generazioni”.

I gruppi consiliari del centrosinistra vanno all’attacco dopo la discussione in Consiglio sugli spazi dedicati ai giovani lucchesi.

“Da parte nostra, con assoluto senso di responsabilità nei confronti del bene della Città, durante la discussione in Consiglio abbiamo sostenuto la mozione della destra, che chiede un impegno della giunta per una nuova discoteca sul nostro territorio - sottolineano i consiglieri del centrosinistra -. Anzi, abbiamo presentato un ordine del giorno volto a sostenere l’iniziativa, domandando di potenziare i mezzi pubblici nella direzione dell’area che sarà prescelta e che quindi sarà frequentata dai giovani; proponendo incentivi ai locali che fanno musica e sostenendo la necessità di procedure trasparenti per assegnare gli spazi. La maggioranza ha però bocciato tutte le nostre proposte, perché evidentemente aveva interesse unicamente a mettere una bandierina. Ma la doccia fredda è arrivata al momento del voto sulla nostra proposta di proseguire con la realizzazione del nuovo polo per le politiche giovanili, già finanziato, e che avrebbe comportato il pieno recupero dell’ex Gasometro di San Concordio. Qui erano previsti - secondo le esigenze emerse appunto dai giovani durante il percorso di partecipazione durato più di un anno - spazi per la socializzazione e il protagonismo dei giovani, coworking, produzione e fruizione di arte e musica, momenti di festa e condivisione, sale studio, appartamenti per l’autonomia abitativa dei più giovani e un hub dedicato al supporto dei rider e della precarietà generazionale. Tutto improvvisamente bocciato col voto unanime della destra e per bocca del capogruppo e dell’assessore di Casapound, Del Barga e Barsanti, che nella discussione hanno di fatto commissariato l’assessora alle politiche giovanili Cristina Consani, che invece non ha proferito parola. Tutto ciò per noi è un grande dolore: perché fa male che i nostri giovani perdano un’occasione così preziosa è già pronta a partire, solo perché la progettazione e la ricerca dei fondi è stata seguita dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Non è in questo modo noi crediamo, che si fa il bene dei cittadini”.

“Da parte nostra, siamo assolutamente d'accordo con la realizzazione di nuovi spazi per eventi, e lo abbiamo dimostrato con responsabilità al momento del voto sulla mozione per la discoteca - concludono i consiglieri di centrosinistra -. La nostra posizione è in linea con quanto programmato negli scorsi anni. Ci siamo proposti di integrare la proposta della maggioranza di destra sulla discoteca, chiedendo incentivi ai locali che fanno insonorizzazione, e miglioramenti al trasporto pubblico per evitare che i giovani debbano spostarsi in auto dopo aver bevuto alcool. Infine è necessario adottare procedure trasparenti nell'assegnazione di spazi, nel rispetto della legge, onde evitare che si facciano favoritismi. Idee tutte bocciate. Peccato, un'occasione persa a causa di una maggioranza consiliare che si chiude sempre più in sé stessa”.