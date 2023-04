Castelfiorentino in scena, 3 spettacoli di teatro amatoriale

Nella variegata attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino trova spazio, ormai da anni, la rassegna riservata al teatro amatoriale. Si tratta di uno spicchio di stagione che offre a compagnie locali la possibilità di esibirsi con proposte curiose ed interessanti.

La rassegna “Castelfiorentino in scena” prevede 3 spettacoli. Il primo, in ordine di tempo, è in programma Sabato 15 aprile alle ore 21,00 con Gli Indisciplinati che portano in scena “Sei personaggi in cerca di dottore” per la regia di Diego Conforti e Greta Cappelli.

Una sala d’aspetto di uno studio medico e una segretaria sui generis, accolgono sei persone costrette a sopportare reciprocamente le loro stranezze mentre attendono la celebre dottoressa Rossetti che tarda ad arrivare.

La rassegna proseguirà Sabato 29 aprile alle ore 21,00 con il “Cerchio di Gesso” in “Anime in Scatole” per concludersi Sabato 6 Maggio sempre alle ore 21,00 con “Spiattori” in “Incontriamoci al Bar”.

PREZZI

Posto unico € 8,00 (ridotto Soci Coop € 7,00)

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it