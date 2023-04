Come aprire una ditta di traslochi con un investimento minimo

Un'attività di traslochi può essere un business molto profittevole. Tuttavia, chi è interessato ad operare in questo settore, spesso è scoraggiato dall’iter burocratico e dall’entità degli investimenti iniziali.

Fermo restando che ci sono degli obblighi legali e fiscali da soddisfare, entrare nel settore dei traslochi può non essere complicato. Basta iniziare con pochi mezzi, partire con dei lavori di modeste dimensioni ed investire nei canali giusti per farsi conoscere.

In questo articolo vedremo cosa significa aprire una ditta di traslochi e come iniziare anche con un investimento minimo.

Aprire una ditta di traslochi, i costi di base

Se avete fatto una breve ricerca per cercare consigli per traslocare, avrete sicuramente visto alcuni annunci di ditte per traslochi. E’ un business che non conosce crisi e può portare a guadagni considerevoli. Ovviamente si parla di aziende già avviate, che dispongono di mezzi di trasporto adeguati a traslochi di media e grossa entità.

L'avvio di un'impresa di traslochi comporta costi significativi, tra cui l'acquisto di veicoli di grandi dimensioni per trasportare in sicurezza mobili e pacchi. I veicoli sono piuttosto costosi, perchè dotati di piattaforme aeree per i traslochi ai piani alti. È inoltre necessario assumere una squadra di traslocatori e autisti con patenti valide per furgoni e camion, nonché affittare un deposito per i mezzi.

Anche i costi di manutenzione, utenze, assicurazione, carburante e personale sono significativi. È inoltre fondamentale pianificare le spese impreviste e avere una copertura assicurativa.

La creazione di un'azienda di traslochi non è un compito facile e comporta un iter complesso e meticoloso. La comprensione del quadro giuridico che regola questo settore è fondamentale per garantire che tutte le procedure siano eseguite con la massima precisione e professionalità. I potenziali imprenditori devono soddisfare requisiti e obblighi specifici prima di avventurarsi in questo settore, tra cui i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale.

Inoltre, è necessario iscriversi alla Camera di Commercio, ottenere una partita IVA e iscriversi all'INPS e all'INAIL per i contributi e l'assicurazione obbligatoria. Entrare nel mercato dei traslochi richiede un approccio strategico, in particolare quando l'attività è nella sua fase nascente e la concorrenza è alta nelle grandi città come Milano e Roma.

Come iniziare con un investimento minimo

Ovviamente questi costi non sono accessibili a tutti. Ma se credete che un'azienda di traslochi abbia bisogno di grossi mezzi di trasporto e molti operai, è ora di ricredersi. Tutto ciò di cui avete bisogno è un furgone o un camion. Infatti, la maggior parte dei lavori di trasloco prevede il trasporto di mobili di piccole dimensioni. I clienti però si sentono costretti ad affidarsi a grandi aziende anche per piccoli traslochi, come quello di pochi mobili. E ciò può costare loro molto caro. Perché non proporsi quindi come un’alternativa alle grandi imprese?

Con un camion o un furgone, chiunque può avviare un'attività di trasloco nel fine settimana e il profitto che si può ricavare da poche ore di lavoro potrebbe sorprendervi.

Se avete già un furgoncino, l'unica spesa a cui dovrete pensare è la benzina e il chilometraggio. Spesa che comunque potrete includere nella tariffa del servizio.

Investire in pubblicità

Anziché investire in grossi mezzi per il trasporto, è molto più furbo investire per creare una presenza online.

Una forte presenza online è fondamentale per acquisire clienti, soprattutto se si considera che quasi tutti cercano un servizio su internet, in particolare su Google. Per questo conviene puntare sulla presenza online attraverso questo motore di ricerca. La convenienza di procurare clienti alla vostra impresa di traslochi tramite Google sta nella semplicità di usare un vostro profilo Google Business. E se volete acquisire più clienti, potreste reinvestire parte dei guadagni in una campagna Google Ads.

Con un pò di pazienza e lavoro costante, vedrete che sempre più gente vi contatterà e poco alla volta la vostra impresa comincerà ad ingrandirsi.