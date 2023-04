La Rocca compie 800 anni: festa e giochi organizzati a San Miniato

Tra il 1217 e il 1223, sulla sommità del colle di San Miniato, a completamento del complesso fortificato, Federico II fece costruire una torre, diventata nel corso dei secoli simbolo della città.

Per celebrare gli 800 anni dalla fine della sua edificazione, il Comune di San Miniato, in collaborazione con CoopCulture e il Sistema Museale del Valdarno Inferiore, e con il sostegno di Melissa srl, organizzano, il 14 aprile, dalle 10.00, una festa sul prato della Rocca, insieme alle classi della scuola prima e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato.

"Per celebrare questa ricorrenza abbiamo deciso di installare ai piedi della Rocca un totem informativo, che verrà inaugurato proprio in quell'occasione, e che sarà utile per visitatori, turisti e anche cittadini - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. L'idea è quella di celebrare il nostro simbolo per eccellenza, e di farlo coinvolgendo gli studenti e le studentesse del territorio, che saranno protagonisti della mattinata di festa e verranno coinvolti in una serie di giochi a tema culturale, grazie anche ai figuranti del Corteo Storico che ridaranno vita ai personaggi che sono fortemente legati a questo monumento come Federico II e Pier Delle Vigne, e riceveranno un omaggio pensato per l'occasione".

Adibita anche a luogo di detenzione per prigionieri politici, la Rocca mantenne la funzione di fortezza fino al 1530, quando fu abbandonata, mentre il terreno circostante fu acquistato dal naturalista Michele Mercati, archiatra pontificio, che vi edificò la propria residenza.

Minata e completamente abbattuta dai tedeschi nell'estate del 1944, sul finire della seconda guerra mondiale, è stata fedelmente ricostruita nel 1958. E ancora oggi si conferma una delle maggiori attrazioni del territorio, nonché il polo museale più visitato dei Musei Civici, come testimoniano i numeri che si sono registrati anche durante il ponte pasquale appena trascorso, dove, in soli tre giorni (8,9 e 10 aprile), ben 451 persone sono salite in Rocca, il 14,6% in più rispetto agli stessi giorni del 2022.

"La Rocca è un simbolo non solo per i sanminiatesi ma per tutto il territorio ed era giusto quindi omaggiarla con una giornata dedicata - concludono i due amministratori -. Questa ricorrenza ci offre anche l'occasione di poter ripercorrere la storia della nostra Città, facendo conoscere episodi ed eventi che hanno portato San Miniato ad essere quella che è oggi".

