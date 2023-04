Convegno sugli Oss - Operatori socio sanitari, appuntamento a Empoli

L'Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari a.p.s. OSS 2.0 con sede a Empoli in Via Cavour 45/A il 28 aprile, dalle 8 alle 13, ha organizzato un Convegno sullo stato dell'arte della qualifica OSS presso la sede della Misericordia di Empoli.

In un momento così importante per il panorama socio-sanitatio e sanitario italiano, offrire agli Operatori Socio Sanitari, alle Cooperative e a tutti gli interessati del settore un'informazione esaustiva e obiettiva su "dove stiamo andando" in Toscana ci pare un'occasione da non perdere soprattutto quando gli OSS possono prendere la parola ed essere ascoltati.

Il programma

08.30 – 09.00

Iscrizione partecipanti.

09.00 – 09.30

Presentazione dell’Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari a.p.s. OSS 2.0 e programma della giornata

Italia Ragnanese, Presidente Associazione OSS 2.0

09.30 – 10.00

Attualità e prospettive della qualifica.

Dott. Danilo Massai

10.00 – 10.30

La formazione dell’operatore socio sanitario in Regione Toscana.

Dott.ssa Meri Giraldi Direttore Corsi OSS Sede Empoli AUSL Toscana Centro

10.30 – 11.00

Le competenze dell’OSS: riflessioni.

Franco Fontanelli Vicepresidente Associazione OSS 2.0

11.00 – 11.30

L’integrazione dell’operatore socio sanitario nella equipe dei servizi territoriali.

Dott.ssa Cinzia Garofalo Direttore Area Provinciale Grossetana

11.30 – 12.00

L’integrazione dell’operatore socio sanitario nella equipe del pronto soccorso e degenza ospedaliera.

Dott. Giuseppe Neri AUSL Toscana Centro

Vice SOS di gestione Empoli (FI)

12.00 – 12.30

Nuovo ruolo dell’OSS nei servizi assistenziali e socio sanitari.

Dott.ssa Rosa Barone Presidente Ordine Assistenti Sociali Toscana

12.30 – 13.00

Interventi programmati:

Il lavoro oggi in RSA, OSS Lidia Brancaccio

L'OSS nel Dipartimento Emergenza Urgenza, OSS Letizia Luzzi

Assistenza alla persona con disagio psichico, OSS Donella Paolini

www.ossduepuntozero.it

info@ossduepuntozero.it