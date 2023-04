Esternalizzazioni alla Angiolo Rosselli: 9 licenziamenti in arrivo

Alla Angiolo Rosselli di Empoli, una delle aziende più antiche della città, in arrivo nove licenziamenti su un totale di 19 addetti, oltre all'interruzione del lavoro per 4 lavoratrici a domicilio. La scelta, arrivata nei giorni scorsi, sarebbe dovuta alla volontà di esternalizzare la produzione di fiammiferi e stuzzicadenti. L'azienda iniziò a produrre proprio fiammiferi nel 1853, ed oggi produce vari prodotti in legno tipo stuzzicadenti, spiedi, accendini, utensili, taglieri.

«La vicenda dell’azienda Angiolo Rosselli è all’attenzione della Regione Toscana, che raccoglie positivamente l’appello lanciato dal sindacato Fillea-Cgil. Ho parlato con Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali, che mi ha assicurato la piena disponibilità a convocare, in accordo con l’azienda, le forze sindacali e le istituzioni locali, un tavolo di crisi regionale. Auspico che questa disponibilità possa contribuire all’avvio di un percorso per trovare soluzioni in grado di tutelare i posti di lavoro ed il futuro della storica azienda empolese». Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd, sulla vicenda dell’azienda Angiolo Rosselli di Empoli.