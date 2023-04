Festa della Polizia, agenti e un cittadino premiati tra Pisa e Pontedera

Quest'oggi è la Festa della Polizia, 171esimo anniversario dalla fondazione. Agli Arsenali Medicei alla Cittadella a Pisa si è tenuta la cerimonia con la lettura dei messaggi del Capo dello Stato, del Ministro dell’ Interno e del Capo della Polizia di fronte alle autorità.

Un gradito 'fuori programma' è stato rappresentato dall’agente Marica Fortugno, in servizio alla Squadra Volanti della Questura, che ha intonato sia la “Preghiera del poliziotto” che “Il Canto degli italiani”, applaudita dal pubblico che con lei ha cantato, concludendo la cerimonia, sulle celebri note di Goffredo Mameli, a cui è intitolata la caserma di via San Francesco a Pisa.

Nella cerimonia sono stati premiati gli agenti più meritevoli. E non solo: anche un cittadino è stato premiato per aver tentato di salvare la vita a Piero Orsini, medico neurologo aggredito all'ospedale lo scorso 9 gennaio e purtroppo morto per le gravi ferite.

Di seguito la lista dei premiati, concessi dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le relative motivazioni:

1. Francesco Lazzeretti, in servizio all’ Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell’ aeroporto “Galilei” di Pisa: Medaglia di bronzo al merito civile, con al seguente motivazione: “Con pronta determinazione, avendo notato una donna che si stava gettando sul binario, la raggiungeva e riusciva a portarla in salvo immediatamente prima dell'arrivo del treno. Esempio di coraggio e di umana solidarietà'” - Genova 30 ottobre 2012;

2. Valerio La Mela, in servizio presso l’ Ufficio Immigrazione della Questura: Encomio Solenne con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un soggetto responsabile di lesioni aggravate dall' utilizzo di arma bianca nonché di porto e detenzione abusiva di armi” - Roma, 12 agosto 2016;

3. Rodolfo Ruperti, primo dirigente vicario del Questore di Pisa: Encomio con la seguente motivazione:”Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, dirigeva un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di dieci esponenti di "Cosa Nostra" trapanese, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici ed altro. Castelvetrano-Mazara del Vallo (TP), 19 aprile 2018;

4. Virgilio Russo, primo dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pisa, Encomio con la seguente motivazione: Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, coordinava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 8 cittadini nigeriani, componenti un sodalizio criminale di matrice cultista, responsabili dei reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione con l'aggravante della c.d. "transnazionalità" ed altro. Perugia, 11 luglio 2018;

5. Rosaria Sapienza, vice questore aggiunto, dirigente dell’ Ufficio Tecnico Logistico e Gestione Patrimoniale della Questura di Pisa: Encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, dirigeva un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 12 soggetti affiliati a due distinte organizzazioni criminali dedite alla realizzazione di truffe assicurative e con il deferimento di altre 48 persone tutte compartecipi, a vario titolo, delle frodi in danno delle assicurazioni”- Palermo, 8 agosto 2018;

6. Roberta Falaschi, Commissario Capo, Funzionario addetto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera: Encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali ed intuito investigativo, coordinava un'operazione di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione a tre misure cautelari personali e due misure cautelari reali nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di sfruttamento della prostituzione, sottoponendo a sequestro preventivo 28 locali ed euro 20.000, provento dell'illecita attività” - Reggio Emilia, 05 giugno 2019;

7. Miriano Bacciardi, Ispettore in servizio presso la Squadra Mobile della Questura: Encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un'attività investigativa che permetteva di trarre in arresto una donna in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché responsabile dei reati di circonvenzione di persone incapaci e di truffa aggravata” - Firenze, 14 ottobre 2017;

8. Gianluca Girolami, Vice Sovrintendente in servizio presso il commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera: Encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un'articolata attività investigativa che consentiva di smantellare un'organizzazione criminale dedita all'importazione ed alla vendita di sostanze stupefacenti”, Livorno, 22 marzo 2018;

9. Claudia Carletti, Agente Scelto in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Pisa: Encomio con la seguente motivazione:“Evidenziando spirito d'iniziativa e spiccate capacità professionali ed operative, espletava un'attività di soccorso pubblico in favore di una donna colta da un improvviso grave malore all'interno della propria abitazione” - Pisa, 12 giugno 2019;

10. Francesco Fittipaldi, sgente in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Pisa: Encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con nl'individuazione e l'arresto di un soggetto, destinatario di un provvedimento di arresto ai fini dell'estradizione, ricercato dalle Autorità tedesche per triplice omicidio”. Imperia 20 marzo 2020.