Keu, dagli studi presenta cromo esavalente a contatto con l'ossigeno e l'acqua

Saranno presentati in una conferenza stampa ad hoc i dati dello studio dell'Università di Pisa sul Keu, l'inquinante prodotto dai liquami degli scarti di conceria su cui si è basata l'indagine che ha portato ad arresti e denunce ormai due anni fa. Mentre il processo legato al ramo d'inchiesta Calatruria è già cominciato, sono arrivati i primi risultati (parziali) sulla caratterizzazione del Keu.

La parte più importante riguarda le proprietà del cromo esavalente, che si manifesta nel keu non al momento della produzione ma alla presenza dell'ossigeno dell'atmosfera e in condizioni alcaline. Lo confermano degli esperimenti, ma sono necessari ulteriori studi.

Ecco cosa afferma l'Istituto Superiore di Sanità in merito al cromo esavalente: "Gli effetti sulla salute legati all’esposizione a sostanze contenenti cromo dipendono prevalentemente dalla forma in cui si trova il cromo e dalle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza che lo contiene.

L’International Agency for Research on Cancer (IARC) afferma che sono disponibili sufficienti evidenze per classificare i composti del Cromo VI come cancerogeni per l'uomo. Essi possono causare il cancro al polmone e sono state osservate anche delle correlazioni positive tra l'esposizione ai composti del Cromo VI e il cancro al naso e ai seni nasali (IARC, 2012).

Sebbene i composti del Cromo VI siano associati all’insorgenza di tumori in seguito all’inalazione, non si può escludere che essi possano provocare il cancro anche in caso di esposizione orale e cutanea ripetute. Nel caso della via orale, la tossicità potrebbe essere limitata da uno scarso assorbimento e dalla sua trasformazione (riduzione) in Cromo III all'interno del tratto gastrointestinale. Considerazioni simili valgono anche per l’esposizione per via cutanea.

Per i composti del Cromo VI, in considerazione delle informazioni disponibili sulla potenziale tossicità sui geni (genotossicità) di queste sostanze, non è possibile identificare un livello di soglia al di sotto del quale non si manifestano effetti cancerogeni. (RAR, 2005)".

I commenti

Comitato No Keu: "Studi sconfessano parole degli amministratori, cosa aspettiamo a rimuovere?"

Finalmente i risultati dello studio effettuato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa sul comportamento del Keu in ambiente sono stati pubblicati. E sono sconcertanti, nel senso che confermano senza ombra di dubbio l’estrema pericolosità del Keu presente nei terreni di mezza Toscana.

Ma cosa ancora più sconcertante, tali risultati sconfessano le parole dei nostri amministratori regionali e locali di appena due mesi fa. Era il 7 febbraio scorso e il Comune di Empoli annunciava la redazione del Piano di caratterizzazione, aggiungendo che «al momento, alla luce dei campionamenti già eseguiti da Arpat, non sussiste alcun pericolo per la salute, né per quanto concerne il terreno, né per quanto concerne la falda acquifera». Il pericolo, invece, secondo il team internazionale che ha partecipato agli studi c’è eccome.

Ma cosa dicono i risultati? In sostanza, il Keu al momento della sua produzione contiene cromo esclusivamente trivalente. Ma in presenza di determinate condizioni - che sono le più comuni, cioè ossigeno atmosferico e pioggia - si ossida ad esavalente. E il cromo esavalente è uno «dei più pericolosi contaminanti ambientali, è tossico e cancerogeno per l’uomo».

Ora, il Keu utilizzato per le analisi è stato prelevato dall’impianto del Consorzio Acquarno tra il 2018 e il 2022. E questo ci suggerirebbe altre domande, del tipo: ma ancora si sta continuando a produrre Keu? Ancora lo si sta facendo all’interno di quell’impianto? E cosa comportano le evidenze dello studio sul cosiddetto “Keu conforme”?

La domanda più urgente, tuttavia, è: ma cosa stiamo aspettando per rimuovere le migliaia e migliaia di tonnellate di Keu - che sappiamo con certezza essere “non conforme” - dai terreni? A Empoli ce ne sono oltre 8mila tonnellate accertate su un’area di 2mila metri quadrati, “protette” da quasi un anno e mezzo da teloni in Pvc. Quanti anni devono ancora passare perché si metta in sicurezza l’area? Quali evidenze ancora si attendono? Come è possibile che le autorità possano commissariare opere ritenute urgenti e invece continuino ad appellarsi a burocrazia e tempi tecnici quando in ballo c’è la salute di cittadine e cittadini?

Non ci fermeremo finché non sarà messa in sicurezza questa area e continueremo a mobilitarci in tutte le forme possibili. Il primo appuntamento collettivo sarà la seconda edizione del “No Keu Fest”, che anche quest’anno si terrà nella seconda metà di maggio a Brusciana.

Lega: "Verificato rilascio di sostanze cancerogene"



"A seguito dei primi dati emersi ufficialmente da apposite analisi condotte dal dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa, è stato confermato come dal Keu vi sia un rilascio di sostanze cancerogene", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose.

"Una drammatica notizia che conferma le nostre conclusioni inserite nella relazione della Commissione di inchiesta e che dovrà essere vagliata attentamente, in attesa di ulteriori approfondimenti che verranno fatti nei prossimi mesi. Se da un lato l’inchiesta della Procura distrettuale antimafia ha evidenziato come le mafie in Toscana siano molte attive in merito alla gestione dei rifiuti, dall’altro lato, con lo studio dell’Università, emerge con chiarezza come la illecita gestione e smaltimento del Keu rappresenti un concreto pericolo per la salute dei toscani".

"Con lo studio, è stata accertata la pericolosità del Keu, ma ciò che mi sento in dovere di affermare è che ancora oggi non sappiamo dove siano state “sotterrate” alcune tonnellate di questo cancerogeno rifiuto speciale. E’, ovviamente, fondamentale l’attività posta in essere dall’ateneo pisano, per verificare i potenziali pericoli per la salute di chi risiede nelle zone in cui è stato illecitamente sotterrato il Keu, ma è doveroso che tali approfondimenti proseguano, come previsto, per tutto il tempo necessario anche al fine di scoprire i siti inquinanti ma non ancora individuati. Dalle indagini della Procura, così come dai dati resi noti da ARPAT durante i lavori della commissione emergono - conclude Elena Meini- delle discrepanze tra i dati in ingresso dei fanghi industriali rispetto al quantitativo di Keu trasferito alla società Le Rose. Da qua, la nostra preoccupazione che ci impone, ancora di più, di non abbassare minimamente la guardia su una problematica che interessa non solo 13 siti in cui è stata rilevata la presenza di questo materiale, ma anche di molti altri potenziali luoghi contaminati che non sono ancora stati individuati"