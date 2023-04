La Biblioteca della Memoria, la storia di Empoli nel libro di Antonini

La Casa della Memoria torna a spalancare le sue porte a un’altra iniziativa inserita nella rassegna denominata ‘La Biblioteca della Memoria’. Venerdì 14 aprile 2023, alle 18, in via Livornese, 42, l’incontro è con Edoardo Antonini e il suo libro ‘Empoli tra anni ‘60 e ‘70: politiche scolastiche e sociali in un Comune della “Terza Italia”, Edizioni dell'Assemblea, 2020. L’ingresso è libero.

Dialogheranno con l’autore Brenda Barnini, sindaca del Comune di Empoli, Dario Parrini, Senatore della Repubblica Italiana, Enrico Sostegni, Consigliere regionale della Toscana.

IL LIBRO - Analisi, studio, approfondimento di un periodo storico importante del dopoguerra in Italia e a livello locale, in particolare per lo sviluppo di un sistema di welfare e sostegno alle famiglie. Nel libro è possibile ritrovare informazioni minuziose sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali di Empoli a cavallo tra la fine del dopoguerra e gli anni ‘70, con attenzione particolare alla scuola e ai servizi per la popolazione, ad esempio la scuola materna comunale e statale, dopo la legge istitutiva del n. 444 del marzo 1968, l’asilo nido, la scuola elementare, i patronati e il doposcuola, gli investimenti del Comune per la realizzazione e la manutenzione dei vari plessi. Il tema è trattato in relazione al contesto nazionale, alle modifiche del quadro legislativo, ai vari Piani a favore dell’edilizia scolastica e le sue ripercussioni sui territori. Non mancano riferimenti alle dinamiche della subcultura politica territoriale “rossa” e il rapporto con i governi nazionali di matrice opposta, al fine di aggiungere un tassello nella ricostruzione storiografica di uno specifico contesto locale inserito in un'epoca definita e in un'area ben precisa che meritano entrambe ulteriori studi e approfondimenti, in particolar modo sotto l'aspetto delle politiche scolastiche e sociali influenzate dai rapporti politici e economici.

L’AUTORE - Edoardo Antonini è nato ad Empoli nel 1990 e risiede da sempre a Limite sull'Arno (Capraia e Limite -Fi). Dopo essersi diplomato al Liceo Linguistico "Virgilio" di Empoli con il massimo dei voti, appassionato di storia e tradizioni locali, ha conseguito prima la laurea triennale in Storia e poi la magistrale in Scienze Storiche entrambe con 110 e lode. Iscritto dal maggio 2013 all'Ordine dei Giornalisti, dal 2014 al 2019 ha lavorato come Addetto Stampa per il Comune di Capraia e Limite. Dal 2019 è dipendente del Comune di Cerreto Guidi (Fi) come istruttore amministrativo. Dal maggio 2020 è Addetto Stampa dell'Us Limite e Capraia e dal giugno 2021 è presidente della Pro Loco di Capraia e Limite.

In merito alle pubblicazioni: in occasione del 50° anniversario dall'alluvione dell'Arno del 1966, ha pubblicato nel 2016 con Ibiskos Editrice Risolo il suo primo libro: "Piovve sul bagnato - le testimonianze più significative sull'alluvione nell'Empolese-Valdelsa”.

A questo, nel 2018, ha fatto seguito la cura e la pubblicazione degli atti del convegno "L'Arno fonte di vita e di distruzione: dagli albori della storia e delle attività umane ad oggi”, tenutosi alla Villa Oratorio di Limite l'11 febbraio 2017.

Nel 2021 ha pubblicato assieme a Carlo Fontanelli, con Geo Edizioni, "Un Secolo in giallorosso- dal 1920 Us Limite e Capraia", volume dedicato al centenario della società calcistica di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa