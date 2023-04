La Luce che viene da lontano: una mostra fotografica a Montespertoli per scoprire l’universo insieme

Sabato 15 aprile, alle ore 11, sarà inaugurata una mostra nata dalla passione per l’astrofotografia di Dario Gozzini e Moreno Picchi, due astrofili uniti anche da un’amicizia che li vede – quando il meteo e il cielo lo permettono – compiere delle vere e proprie trasferte alla caccia di cieli bui da fotografare.



"Felici di ospitare al LOFT19 una mostra fotografica dedicata alla LUCE, studiata ed acchiappata da due astrofotografi pieni di passione per tutto ciò che è visibile ed invisibile all'occhio umano presente nello spazio. La LUCE è la base della fotografia, cercarla esplorando il cielo è cosa affascinante che può fare chi ha grande competenza legata all'astronomia, passione e capacità con i mezzi fotografici a disposizione. L'invito è di visitare la mostra per ammirare gli scatti legati a soggetti a noi lontani, conoscere gli autori e capire un po di più sulle tecniche di scatto applicate." spiega Alessandro Fontani, presidente CFFM.



Con la mostra si possono quasi “toccare” con i propri occhi oggetti astronomici da quelli a noi più vicini, come la Luna e il Sole, a quelli più lontani, come nebulose e perfino galassie. Un vero e proprio viaggio nello spazio, reso oggi possibile anche dal progresso tecnologico della fotografia digitale che ha semplificato molto il processo di acquisizione e soprattutto di elaborazione delle immagini. Un tempo infatti, con le macchine fotografiche “analogiche”, ovvero a pellicola, occorrevano lunghe pose, anche di ore, per fotografare una nebulosa o una galassia, e poi complicate tecniche di sviluppo dei fotogrammi da parte del fotografo. Oggi sono sufficienti delle camere digitali, un pc, e qualche software dedicato per ottenere risultati che un tempo erano a dir poco “fantascientifici”; oggi non si parla più di lunghi scatti singoli, ma di somma digitale multiscatto, se non addirittura di somma di singoli frame di filmati; non si usa più il termine “sviluppo”, ma elaborazione e post produzione. Ad ogni modo quello che interessa è che alla fine la foto ci permetta di compiere quel meraviglioso viaggio nello spazio che fin da bambini tutti abbiamo sognato, e ci auguriamo di regalare questa esperienza a tutti coloro che ammireranno questa mostra.



La mostra, presso il LOFT 19 – via Sonnino n.19, sarà visitabile fino a domenica 23 aprile, ogni sabato e domenica in orario 10-12, 17-19 .



La mostra oltre agli orari in presenza sarà visibile tutti i giorni grazie alle luci temporizzate.



INFO e FOTO DOCUMENTALI : facebook.com/CFFM2009

Evento con il Patrocinio del Comune di Montespertoli

Ingresso libero.

Mostra coordinata in collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine.