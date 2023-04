Malagiustizia, i casi Scimmi e Iannelli nel convegno Lega a Empoli

Il 14 Aprile alle 18,30 nella Sala conferenze della Misericordia di Empoli in via Cavour si terrà un evento sul tema “Casi di malfunzionamento del sistema giudiziario” con la presenza del Magistrato Antimafia Roberto Pennisi, di Luca Palamara e del senatore Lega Manfredi Potenti con la regia dall’avvocatessa Carmela Federico, presidente dell’associazione Rivincita e componente del Dipartimento Giustizia Lega di Massa – Carrara in sinergia con la Sezione Lega di Empoli e Vinci.

Le divulgazioni impressionanti di Luca Palamara, ex magistrato, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, svelano un mondo parallelo lacerato al suo interno da vergognosi interessi, che agisce in modo sotterraneo, su binari di legalità formale e si infiltra nocivamente nelle spaccature del sistema giudiziario.

Lo stesso Roberto Pennisi sottolinea che occorre evitare che il sistema democratico possa cedere il passo a pericolose deviazioni e omissioni che contrastano, per definizione, con i principi di legalità e giustizia. Lo scopo - sottolinea Pennisi - è quello di schierarci a favore di legalità e giustizia per tutelare il diritto dei cittadini a essere sottoposti a un processo giusto".

Sono proprio logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive lo stesso Sallusti nel libro di Palamara, “usano la magistratura e l'informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”.

Introdurrà la professoressa Tiziana Bianconi e il segretario Lega Firenze Federico Bussolin, modererà Carmela Federico con la eccezionale partecipazione del Senatore Manfredi Potenti – relatore- Responsabile del Dipartimento Giustizia e Antimafia Toscana membro II Commissione Giustizia.

Sarà anche focalizzata l'attenzione su casi di malagiustizia attraverso le testimonianze del padre di Giovanni Iannelli, un ragazzo di soli 22 anni morto tragicamente il 7 Ottobre del 2019, 48 ore dopo l'incidente in una gara ciclistica svoltasi in provincia di Alessandria, a Molino dei Torti – una storia che ha dell'incredibile - e dei genitori di Sara Scimmi, la 19enne che nella notte del 9 settembre 2017, fu trovata senza vita, dopo essere stata travolta da un mezzo pesante, a Castelfiorentino, caso ufficialmente riaperto.

Giovanni Paolo Bernini invece racconterà la sua storia di “ordinaria ingiustizia” come indagato nel maxi processo Aemilia e poi scagionato. “Una volta che sei finito nel tritacarne mediatico in cui vige il principio indiscutibile della presunzione di colpevolezza - afferma lo stesso Bernini - sei spacciato, ne esci fuori che sei già poltiglia o non ne vieni fuori mai e in ogni caso ti ammali”.

L'ingresso è libero e gratuito.

Contatti: mail avvocato.carmelafederico@gmail.com cell 3479781944

Fonte: Lega Empoli - Vinci