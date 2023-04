Don Simon è scomparso, visse gli eccidi in Ruanda

Nella tarda serata di ieri, martedì 11 aprile, è venuto a mancare a Orentano don Simon Habyalimana.

Aveva 73 anni, era nato a Kiliba in Rwanda il 27 febbraio 1950 e venne ordinato sacerdote a 25 anni il 3 agosto 1975.

Don Simon era ospite della Rsa "Madonna del Rosario" di Orentano, dove svolgeva anche servizio come capellano.

La salma è esposta nella cappella della Casa di Riposo di Orentano. Le esequie, presiedute dal vescovo Giovanni, si terranno venerdì 14 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire prospiciente alla stessa Rsa.

Don Simon era giunto in Italia dopo aver vissuto la tragica esperienza degli eccidi in Ruanda (a metà anni Novanta) e dei campi profughi in Zaire.

Aveva avuto contatti con la diocesi di San Miniato fin dai tempi degli studi romani, quando era ancora giovane sacerdote.

Possedeva titoli accademici di Patristica e oltre alle lingue antiche e bibliche padroneggiava un certo numero di lingue moderne.

Arrivato nella nostra diocesi, fu accolto a Fucecchio nella parrocchia della Collegiata da monsignor Lazzeri. Successivamente ha prestato servizio a San Miniato Basso, Staffoli, Pieve a Ripoli, San Miniato e infine nella Rsa di Orentano.

Fonte: Diocesi di San Miniato