Multiutility e Assange i temi del prossimo Consiglio comunale a Cerreto Guidi

E’convocato per Lunedì 17 aprile, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione dello schema di convenzione ex. Art.30 D.LGS 267/2000 per la gestione in forma associata, tramite delega, degli acquisti di lavori, beni e servizi;

3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano per richiedere

l’annullamento della delibera del C.C. N.50 del 19.10.2022 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana”;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano in merito all’impegno preso con delibera C.C. N.64 del 28.12.2022 sulla liberazione di Julian Assange.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa