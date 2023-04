Narcisi in fiore al Lago di Sibolla, visite guidate con gli Amici del Padule

Un fine settimana immersi nella natura, a due passi dal centro storico della cittadina del Tau. Ad Altopascio si può, grazie alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla, in questo periodo ancora più spettacolare grazie alla fioritura dei narcisi.

Sabato 15 e domenica 16 aprile, infatti, l’amministrazione comunale e l’associazione Amici del Padule di Fucecchio apriranno in via straordinaria, per due giorni, le porte del Centro visite accompagnando cittadini, escursionisti, appassionati e curiosi alla scoperta della Riserva naturale. Sabato 15 le visite partiranno alle 15.30 e alle 16.30; domenica 16, invece, sarà un’intera giornata di visite guidate con partenza alle 9.30. Il Centro visite sarà aperto dalle 15 alle 18.30 del sabato e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 della domenica.

Sarà l’occasione per immergersi tra i colori, i suoni, i profumi e le particolarità della Riserva: un momento speciale, adatto a tutti, anche ai più piccoli, per esplorare da vicino una delle zone più belle del territorio. Si consiglia di vestirsi con abbigliamento comodo.

È obbligatoria la prenotazione per le visite guidate al numero 388.0466194 o per email scrivendo all'indirizzo amicidelpaduledifucecchio@gmail.com.

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità